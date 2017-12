Madrid solo usó el 3% de los 1.550 millones del fondo pesquero de la UE hasta 2020

El Gobierno español solo gestionó el 3% de las ayudas incluidas en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), lo que significa que usó 42,8 de los 1.558,2 millones de euros disponibles (1.161 aportados por Bruselas) para el período que va de 2014 a 2020, aunque a fecha de hoy no invirtió ni un euro. Los miembros de la Unión Europea acarrean un retraso en la ejecución de estos fondos a falta de dos años para que se cumpla la fecha establecida y solo dos países superan el 50%, mientras que 22 no llegan ni al 30%. Esto se traduce en que a día de hoy se gastaron 917,9 millones (el 11%) de todos los fondos en la UE, algo que, según fuentes de la Administración, se debe a la falta de agilidad por parte de Bruselas, agravado en España por la ausencia de un Gobierno estable en 2016.

El FEMP, aprobado el 20 de mayo de 2014, sustituye al FEP (Fondo Europeo de Pesca) y supone un total de 7.989,4 millones para los Veintisiete, de los que el Ejecutivo comunitario aporta 5.749 (casi el 72%) y el resto corresponde a los países. Los fondos buscan "ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible" y a "diversificar" las economías de las comunidades costeras, así como financiar proyectos para "crear empleo y mejorar la calidad de vida" en el sector y perseguir los objetivos establecidos por la Estrategia Europa 2020, basados en el crecimiento sostenible.

La aprobación del programa operativo no llegó hasta finales de 2015 en el caso español, lo que supuso un retraso en los planes del país. Esto se vio agravado por las elecciones de diciembre de aquel mismo año, que resultaron en un Gobierno en funciones. La ministra de Pesca, Isabel García Tejerina, culpó del retraso a esta situación a finales del pasado mes de octubre, pero también indicó que hace falta "simplificación y agilidad" por parte de la Comisión Europea para poder utilizar el FEMP.

Tejerina alegó en aquel momento que España "no es una excepción" en la UE. Según recoge Bruselas en su portal sobre el consumo de sus diferentes fondos, tan solo Dinamarca y Austria superan el 50% en el caso del FEMP, aunque disponen de 267,5 y 13,9 millones de euros respectivamente, una cantidad muy inferior a la española, altamente dependiente de la pesca. A España la siguen otros países con gran importancia como Italia (978,1 millones) o Francia (774,3) que, sin embargo, mejoran su gestión del fondo al usar un 12% y 4%, y Portugal, que de los 507,8 millones utilizó un 9%.

En lo que se refiere a fondos gastados (que no comprometidos), España es uno de los siete estados que no pagó nada al sector. La industria gallega reclama el abono de las ayudas para las organizaciones de productores, obligadas a adelantar dinero propio para sacar adelante los planes aprobados si no querían que fueran suspendidos.