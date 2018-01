Las lonjas gallegas marcan nuevos máximos históricos tras elevar descargas y facturación

Las lonjas gallegas batieron el año pasado sus anteriores récords tanto de descargas como de ingresos al subastar 210.885 toneladas de productos del mar por más de 498,37 millones de euros. La cifra correspondiente a los desembarques es la más alta desde 1997, el primer año del que la Plataforma Tecnolóxica da Pesca (dependiente de la Consellería do Mar) ofrece datos sobre la mercancía comercializada, y también la primera vez en que los puertos de Galicia superan las 200.000 toneladas descargadas. La cantidad de productos pesqueros comercializados en las lonjas de la comunidad es, además, un 12% superior a la de 2016, cuando se contabilizaron 188.456 toneladas.

Los centros de primera venta ingresaron por la subasta de estas 210.885 toneladas de diferentes especies de pescado y marisco más de 498 millones, un 1,36% más que en 2016 (491,66 millones). Esta es también la mayor cifra de los últimos dieciséis años, pues la información recogida por la Plataforma Tecnolóxica da Pesca sólo se remonta en este caso a 2001.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, incidió ayer en que estos datos son "provisionales" y que hasta dentro de "15 o 20 días" no habrá un balance definitivo, por lo que las cifras aún serán superiores, al quedar por contabilizar notas de venta de algunas lonjas. "Yo quiero que los marineros y los mariscadores gallegos salgan al mar no solo a buscar cada vez más kilos de pescado y marisco sino que esos productos repercutan en un mayor valor añadido", explicó la responsable de la política pesquera gallega, que aseguró que todavía queda mucho margen para mejorar la comercialización. Aún así, calificó 2017 como "muy bueno" para el sector.

A Coruña fue la lonja que más productos pesqueros comercializó el año pasado, con 47.501,6 toneladas, seguida de Vigo (41.982,8 toneladas) y Ribeira (35.056). Solo estos tres centros de primera venta (dos de ellos coruñeses) concentraron el 59% de las descargas totales que se efectuaron en la comunidad durante 2017.

La diferencia existente en los precios según los productos subastados, sin embargo, supuso que la lonja viguesa fuese la primera en facturación, con 112 millones de euros, ya que comercializó pescado y marisco a una media de 2,67 euros el kilo. El centro de primera venta de Burela ocupó el segundo lugar al ingresar 78,12 millones, por la subasta de 22.578 toneladas a un precio medio de 3,46 euros, y el coruñés completó el podio, con 77 millones, tras vender los productos de la pesca a una media de 1,62 euros el kilo (más de un euro inferior a la de Vigo). El 53,7% de la facturación de las lonjas de la comunidad (498,37 millones) corresponde a estas tres lonjas. Mientras, Celeiro (Lugo), fue el cuarto puerto con más ingresos, con casi 56 millones por la subasta de 16.777,8 toneladas.

La especie que más se vendió en las lonjas de Galicia durante 2017 fue el cabalón o xarda pintada, una de las principales para el cerco gallego y de la que se sacaron al mercado 53.670 toneladas. El sector ingresó por ellas 19,38 millones, a un precio medio de 0,36 euros el kilo. Mientras, los puertos de la comunidad recibieron 32.333,7 toneladas de merluza, el segundo recurso en importancia en desembarques y el primero en ingresos, con una facturación de 141,8 millones (el 28% del total) al venderse a una media de 4,39 euros el kilo.