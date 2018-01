La eurodiputada Lidia Senra exige a la CE claridad para proteger al 'xeito'

La eurodiputada gallega Lidia Senra, integrada en el Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea-EsquerdaVerde Nórdica, pidió al comisario de Pesca, Karmenu Vella, que se pronuncie "claramente" sobre la protección del xeito y su exclusión de la prohibición de pescar con redes de deriva. Senra registró ayer una pregunta al considerar que Vella no le respondió con claridad a una anterior, en la que el representante europeo aseguraba que el xeito no se prohibiría al no superar los 2,5 kilómetros de longitud pero obviaba referirse a la dimensión de la malla.