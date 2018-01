La disputa pesquera saharaui, presente

El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos que permite que 126 buques comunitarios faenen en aguas del país africano finaliza el 14 de julio y no hay atisbos de que las partes lleguen a un pacto para renovarlo. Al margen de las negociaciones, el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Melchior Wathelet, acaba de emitir una propuesta de resolución -el TJUE puede resolver en el mismo sentido o en el contrario, pues no es vinculante- para decretar el acuerdo como "no válido" por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes. Además, acusó al bloque comunitario de no respetar el derecho del pueblo saharaui a la "libre determinación". Estas declaraciones suscitaron la preocupación de los pescadores gallegos, pero también provocaron que antiguos tripulantes de buques españoles en la zona recordasen los ataques que sufrieron del Frente Polisario entre 1978 y 1987. El movimiento de liberación asaltó 34 barcos de distinto porte y detuvo a alrededor de 300 tripulantes -algunos de ellos gallegos- durante esa década.

Estos hechos, en ciertos casos de suma gravedad porque hubo fallecidos, desaparecidos y heridos, marcan significativamente los desencuentros entre el Frente Polisario y el Gobierno español tras el abandono de España del Sáhara y su inhibición clara ante las reivindicaciones saharauis y el posicionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), favorable al derecho de libre determinación de la población del antiguo Sáhara español, ante las pretensiones de Marruecos de anexionarse ese territorio. Además de actuaciones muy contrarias a los intereses de los pescadores españoles por parte de las patrulleras marroquíes, el Frente Polisario protagonizó acciones que hicieron que el sector peninsular, entre otros, elevase sus protestas y reclamase actuaciones contra las embarcaciones neumáticas que los asaltaban y ametrallaban.

E7 y 22 de abril de 1978. El primer ametrallamiento y asalto de un pesquero español, el Saa, se produjo el 7 de abril de 1978. Este buque gallego faenaba a diez millas de la costa cuando tres tripulantes fueron capturados y posteriormente retenidos en el desierto del Sáhara. El día 22 del mismo mes y año, el barco canario Maspalomas fue secuestrado y sus tripulantes conducidos a la ciudad argelina de Tinduf, situada al suroeste de Argel.

EMayo y agosto de 1978. El 16 de mayo de 1978 el pesquero español Lérez fue ametrallado desde una lancha neumática a cinco millas de la costa sahariana, aunque los asaltantes no lograron subir a bordo. Tres meses después, tres marineros españoles resultaron heridos por disparos procedentes de la costa y dirigidos a los langosteros María Luisa, Alada, Dorotea, Mar Caribe y Batán.

E4, 5 y 28 de octubre de 1978. El 4 de octubre de 1978 seis tripulantes sudafricanos del Zuiderster fueron ejecutados en cubierta y otros dos sobrevivieron al lograr esconderse y hacerse los muertos. Un día después, el Frente Polisario ametralló e intentó asaltar el pesquero Génesis. El 28 del mismo mes siete marineros del Cruz del Mar fueron asesinados en la cubierta del buque cuando estaba en las proximidades de la costa saharaui. Tres pescadores sobrevivieron e identificaron a los asaltantes como miembros del movimiento de liberación.

EMayo y julio de 1979. El Marrakaech II fue ametrallado desde una lancha neumática el 12 de mayo de 1979 y, a pesar de que el barco recibió más de 70 impactos de bala y morteros, no hubo heridos entre su tripulación. El 6 de julio de ese año un marinero del barco panameño Don Bang-53 desapareció durante un ataque similar.

EVerano de 1980. El 5 de junio de 1980 los saharauis detuvieron a 15 tripulantes del pesquero luso Río Vouga tras asaltar el barco. El 2 de julio, 21 marineros (uno de ellos español) del Cabo Jubi-2 -propiedad de una firma de Marruecos y Corea del Sur- fueron secuestrados. El Frente Polisario atacó el 15 de agosto el Sindabal 1 y ejecutó a ocho pescadores marroquíes en cubierta y los arrojó al mar. El resto de la tripulación, 24 surcoreanos, fue recluida en el desierto.

ESeptiembre de 1980. El 26 de septiembre de 1980 el pesquero luso Denebe fue asaltado y sus tripulantes, capturados. Dos días más tarde el Frente Polisario desarrolló otro ataque y secuestró a 15 marineros del barco español Costa de Terranova y a nueve del Sarita, a los que se suman otros 15 del Gorgomara y del Cabo Jubi. Todos ellos fueron liberados el 21 de diciembre de 1980. En esas mismas fechas se produjo un asalto al buque portugués Porto Ceu, en el que falleció un marinero y otro resultó herido.

E1983. El pesquero luso-marroquí Costa Atlante fue ametrallado, sin víctimas, el 18 de abril de 1983 y el Druss -también de propiedad luso-marroquí- sufrió un ataque similar en el que fallecieron dos tripulantes portugueses y un militar marroquí. Fue el 12 de octubre. Doce días más tarde, el asalto se repitió con el buque de bandera sueca San Blas, sin heridos. El 23 de diciembre el pesquero Ain Aoualili, propiedad de una empresa mixta marroquí-surcoreana, fue ametrallado a seis millas de la costa del Sáhara. Siete marineros desaparecieron y uno falleció.

E1984. El 16 de septiembre de 1984 el Agadir II fue ametrallado desde la costa. Lo mismo le sucedió al Algargar el 10 de diciembre de ese año. En este último caso resultaron heridos tres marineros.

E1985. Con un herido se saldó también el ataque al Carmen de las Nieves el 18 de marzo de 1985. El 13 de junio del mismo año el pesquero gallego Peixe do Mar fue ametrallado desde varias embarcaciones neumáticas. Los disparos provocaron heridas a seis marineros. El 20 de septiembre el buque Junquito fue ametrallado y asaltado. Un pescador falleció y otros seis fueron capturados y trasladados al desierto. Un día después la patrullera española Tagomago fue bombardeada y ametrallada cuando iba a auxiliar a la dotación del Junquito.

E1986. El 21 de julio de 1986 falleció una persona durante el ametrallamiento del mercante Puerto Canario.

E1987. El fuego procedente de metralletas y de un mortero sobre el barco luso-marroquí Eugenio se saldó con un militar marroquí muerto y dos heridos el 20 de enero. Seis tripulantes fueron obligados a saltar al mar tras incendiar el barco y uno de los militares marroquíes que participaron en el asalto fue ejecutado. Un día después de este ataque el Frente Polisario abordó y hundió las embarcaciones de recreo Turletu y Míster Samsen y sus tripulantes fueron conducidos a Tinduf. El 23 de enero de 1987 el carguero panameño Maritime King fue asaltado, pero no hubo heridos.

Superada esta situación de enfrentamientos armados por parte del Frente Polisario y otros perpetrados en el mar por patrulleras marroquíes -con tripulantes que incluso maltrataron a los marineros de nacionalidad española de los buques asaltados-, representantes del movimiento de liberación y del sindicato UGT-Saurio convivieron años después en unas jornadas de intenso trabajo con miembros de distintas organizaciones -entre ellas el sindicato del mar de la CUT- en la localidad pontevedresa de Cangas do Morrazo.