Mar duplicó los decomisos de productos pesqueros en 2017, hasta las 175 toneladas

El Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, decomisó el año pasado 175 toneladas de productos de la pesca en la comunidad gallega, más del doble (un 130% más) que en 2016, con 73 toneladas. Según los datos proporcionados por la Administración gallega, que se remontan a 2011, esta cantidad es la más alta desde 2013, cuando hubo un pico de casi 242,4 toneladas incautadas.

El incremento de pescado y marisco ilegal decomisado -por no cumplir con la talla reglamentaria, por proceder de la extracción irregular o porque su transporte no cumplía con los requisitos de documentación o conservación- no se repite en las incautaciones de aparejos, que descendieron en un pequeño porcentaje, del 0,7%: el año pasado Gardacostas requisó 24.098 útiles, frente a los 24.279 del ejercicio anterior. La de 2017 es la tercera cifra más alta desde 2011, tras la de 2016 y la del propio 2011, cuando los inspectores de Mar se incautaron de 27.274 útiles.

Gardacostas, que cuenta con 136 agentes, divide desde 2013 en nueve las zonas de actuación en las que realiza los decomisos, incautaciones, inspecciones e infracciones.

Los agentes requisaron el año pasado el 64% del pescado y marisco en el área que va de Fisterra a Porto do Son (zona 5), al aproximarse a las 111,84 toneladas solo en esta franja de la costa coruñesa. La cifra equivale a siete veces la del ejercicio anterior, con la incautación de 15,3 toneladas.

La zona 8, que va desde la localidad pontevedresa de San Vicente hasta la ría de Pontevedra, fue la segunda en la que más decomisos se produjeron, con casi 31,5 toneladas. Otras áreas en las que el transporte o extracción ilegal de productos de la pesca derivaron en incautaciones relevantes fueron la 9 (de Vigo hasta A Guarda), con 8,58 toneladas, y la 6 (de Corrubedo a Arousa Norte), con más de 6,6 toneladas requisadas de enero y diciembre de 2017.

Las incautaciones

Los registros de incautaciones de aparejos de la pesca no presentan tantas diferencias por zonas como los decomisos de pescado y marisco. Los agentes requisaron entre Vigo y A Guarda 5.861 útiles, un 6% menos que el año pasado (6.252), mientras que en la segunda zona con más artes incautadas, entre San Vicente y la ría de Pontevedra, aumentaron un 43%, hasta las 5.744 (4.022 el ejercicio anterior).

La zona que va de Fisterra a Porto do Son es la tercera que más decomisos de aparejos registró el año pasado, con 5.316, lo que supone un descenso del 23,6% respecto al ejercicio anterior, cuando los agentes retiraron 6.957. Las otras dos áreas gallegas, según la división de Gardacostas, que superan el millar de útiles aprehendidos son Arousa Sur (3.137) y la que va desde Corrubedo hasta Arousa Norte (1.622).

Las zonas del interior son las que menos decomisos e incautaciones contabilizan. El año pasado los agentes de la Xunta se incautaron de 4,1 toneladas en las áreas no costeras de la comunidad, frente a las 5,2 del ejercicio anterior. El descenso general contrasta con las 3,5 toneladas de pescado y marisco requisadas en el interior de la provincia de A Coruña, lo que supone un incremento cercano al 200% respecto a 2016 (1,33 toneladas).