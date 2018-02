La Guardia Civil decomisa 300 kilos de pescado a minoristas a su salida de la lonja coruñesa

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de la provincia de A Coruña y la Sección Fiscal Muelle de Garas (también del Instituto Armado) realizaron esta mañana un operativo conjunto en la lonja de A Coruña de control de los vehículos que abandonaban el centro de primera venta para verificar que la mercancía que transportaban cumplía la normativa en materia de trazabilidad.

Los agentes levantaron actas de infracción contra cuatro minoristas -los cuatro de A Coruña- que transportaban productos del mar con "facturas y documentación" que no cumplían los requisitos legales y no avalaban su trazabilidad. Según informaron fuentes de la Guardia Civil, los agentes decomisaron 301 kilos de pescado y algo más de 13 kilos de molusco con documentación irregular. Los moluscos fueron destruidos y el pescado fue entregado al Banco de Alimentos Botana.

Uno de los denunciados por la Guardia Civil explicó a este diario que los controles se produjeron a primera hora de la mañana ("sobre las 06.00 horas") y que las incautaciones se debieron supuestas irregularidades en las guías del pescado. "Me requisaron la mercancía alegando que estaba mal la documentación de los productos pese a que es igual que la que me dan habitualmente. Otras veces pasé inspecciones similares y las guías, como las de hoy, servían. No entiendo nada", denuncia este vendedor, que tuvo que entregar al banco de alimentos toda la mercancía que llevaba en su furgoneta, tanto la que había adquirido ayer (en Fisterra) como la de hoy ( en A Coruña). Entre los productos que llevaba había lubina, abadejo, faneca, jurel y merluza.