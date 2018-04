Agua de mayo para la flota gallega de cerco

La flota gallega de cerco pasó por su tormenta perfecta en los primeros meses del año. A la veda de la sardina se unieron las reducidas cuotas con las que cuenta para la captura de otras especies como el jurel, la anchoa o la caballa y también una oleada de temporales que obligó a los barcos a permanecer amarrados a puerto en numerosas ocasiones. Tras este difícil arranque del año, el cerco encara el inicio de la campaña de la sardina, una especie muy preciada en las lonjas. Pero la cuota "irrisoria" con la que cuenta el sector y la amenaza de un nuevo cierre en el segundo trimestre preocupan a la flota

El próximo martes está marcado en el calendario de la flota de cerco gallega. Con el inicio de mayo el sector podrá volver a pescar una de sus especies más preciadas: la sardina. Tras seis meses con la pesquería cerrada, las embarcaciones gallegas estrenarán el nuevo plan de gestión aprobado conjuntamente por España y Portugal. El sector volverá a capturar una de las especies más demandadas en los meses de verano, pero tendrá que conformarse con una cuota que califican de "irrisoria".

"Cuando construimos este barco, hace unos trece años, disponíamos de 6.000 kilos diarios de cupo de sardina y ahora son solo 1.500 kilos, pero para toda la semana", critica Roberto Crespo, armador del pesquero Novo Baloeiro. El plan de gestión, aprobado por Bruselas, limita la cuota de sardina para las flotas de España y Portugal a 14.600 toneladas en 2018, de las cuales un 66,5% son para el país luso y el 33,5% restante para España, con la flota gallega al frente.

"Es algo inaguantable", lamenta David González, profesional del Isabel y del Jorge 2, que asegura que estas cuotas "son malas no, lo siguiente". El cerco gallego se aferra a la sardina y a otro año de abundancia de cabalón para salvar un ejercicio marcado por la escasez de cuotas y días de inactividad forzosa por el mal tiempo. "Este año tuvimos que retrasar casi un mes el inicio de la campaña por los temporales", comenta Jose, del Novo Baloeiro.

En estos cuatro meses el sector ha vivido su particular tormenta perfecta y no solo en un mar azotado por los temporales y sin acceso a la sardina, sino también en tierra. Desde las pasadas navidades hasta finales de junio el sector pasa por seis meses de precios prácticamente planos en las lonjas. "El mes de abril es malo, así que lo importante es ir cubriendo gastos; ya vendrán meses mejores en adelante", recalca Crespo.

Durante estos meses el sector echa mano del jurel y, en menor medida, del boquerón y la caballa. Son especies que apenas sirven para compensar la pérdida de la sardina. Ésta se cotizaba en las lonjas gallegas a una media de 1,73 euros el kilo el año pasado y el jurel lo hace este año a unos 1,25 euros el kilo, la caballa a 1,05 euros y el cabalón, cuyas descargas hasta ahora apenas representan una cuarta parte de las del mismo periodo de 2017 (por la baja temperatura de las aguas), a apenas 73 céntimos el kilo.

Los 1.500 kilos semanales de sardina por embarcación que tienen de cuota los cerqueros gallegos subirán a 6.000 a partir de junio, ante el pico de ventas y precios por el San Juan, pero el horizonte no está despejado a partir de entonces. Y es que en los próximos meses se dará a conocer el informe de los científicos sobre el estado de la biomasa de la especie en aguas ibéricas. En caso de que el resultado del informe muestre que la recuperación de la biomasa es inferior al 10%, el cerco gallego se verá privado de acceder a la especie en la segunda parte de la campaña, de agosto a octubre.

El sector asegura que no se detecta una menor presencia de sardina en aguas gallegas en comparación con otros años y cuestiona los criterios empleados por los científicos, que no se ajustarían a las particularidades de esta especie. "Estos estudios no tienen en cuenta que la sardina es una especie migratoria, que entra y sale de golpe", subraya Jose, que cree que las conclusiones de los informes pueden decantarse de un lado u otro en función de la época del año en la que se realizan.

La amenaza de un nuevo cierre de la pesquería, que el sector ve "poco probable", redoblaría la presión sobre un cerco gallego asfixiado por la falta de cuotas. "Lo que tenemos de caballa es una miseria. En jurel estamos algo mejor", remarca Crespo, que no recuerda una situación tan complicada para el sector en más de 30 años de experiencia.