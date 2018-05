La eslora media de la flota pesquera gallega es la más baja desde 2004, solo 8,76 metros

El tamaño medio de las embarcaciones pesqueras gallegas es el más bajo desde 2004, con una eslora de 8,76 metros de promedio. La dimensión de los buques era el año pasado un 0,57% inferior a la de 2016 (con 8,81 metros) y un 0,46% superior al de 2004 (con 8,72 metros), el primer año del que hay datos y única cifra inferior a la de 2017, según los datos del Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia, que elabora la Consellería do Mar y recogidos por la Plataforma Tecnolóxica da Pesca. La flota gallega está formada por el menor número de embarcaciones de su historia y la reducción de los barcos -en cantidad, pero también en tamaño y en potencia- se debe al incremento de los desguaces debido a la escasez de cuotas y al descenso en la rentabilidad de la actividad por tripulantes y al abanderamiento de grandes buques en otros países, como Reino Unido, para eludir esa falta de posibilidades de pesca. El sector también denuncia que ya no se subvenciona la construcción de buques sino las paradas definitivas de la actividad, por lo que no se renuevan los barcos y los que hay son más antiguos que la media nacional.

La reducción del tamaño del conjunto de las embarcaciones gallegas contrasta con la eslora media de las 3.793 unidades que tienen menos de doce metros: es la más alta desde 2004, al alcanzar los 6,12 metros, porque es el segmento que más crece. Frente a este aumento, los 245 barcos de entre doce y 18 metros cerraron 2017 con una media de 14,27 metros, la más baja desde 2011 (296 unidades y 14,26 metros), mientras que el centenar que está entre 18 y 24 metros tuvo de media 21,10 metros (frente a los 102 buques y los 20,92 metros de 2014). El último tramo, el de las 281 unidades de más de 24 metros, tuvo el año pasado una eslora de 35,26 metros, la más baja desde 2015, cuando había 291 barcos con una media de 35,23 metros. Así, los buques grandes cerraron 2017 con una dimensión menor mientras que los más pequeños elevaron su tamaño medio.

Según las cifras de Mar, no solo se reduce la eslora de los barcos sino también las unidades registradas en la comunidad: en los últimos catorce años la flota pasó de estar formada por 5.565 buques a solo 4.419 (-26%). El arqueo es también el más bajo desde que hay datos, con 31,62 GT (arqueo de registro bruto) a cierre de 2017, y la potencia media, con 82,81 CV, solo fue superior en 2015, con 82,55 CV.

Los más pequeños de España

Los barcos gallegos son los de menor tamaño de España y también comparados con los de las grandes potencias pesqueras de la UE. Los 8,76 metros de eslora de las embarcaciones de Galicia contrastan con los 10,9 metros de media estatal, condicionada por las particularidades de otras dos comunidades del norte: País Vasco y Cantabria. Mientras que en la gallega abundan las artes menores, en la vasca y la cántabra destacan los grandes atuneros que faenan en el océano Índico, lo que hace que la eslora de sus pesqueros alcance una media de 28,1 y 17,3 metros.

Los barcos gallegos, pese a ser numerosos, tampoco superan en dimensión a los de las otras potencias pesqueras europeas. Los registrados en Italia rondan los 9,8 metros de eslora, los de Francia, los 9,3 metros, y los de Reino Unido, los 9,1. La limitada dimensión de las unidades de la comunidad se explica por el elevado peso de los buques dedicados a las artes menores, que representan el 85,5% de la flota y su eslora apenas supera los seis metros. La ya de por sí reducida cifra se encoge hasta los 5,9 metros de media en el caso de las embarcaciones dedicadas al marisqueo (en su mayoría bateeiros), y hasta los 6,4 metros en las de anzuelo.

Solamente otros países del sur de Europa como Portugal, Grecia o Croacia, también influenciadas por las artes menores, cuentan con barcos más pequeños que Galicia. Portugal, con quien la comunidad comparte aguas en la zona IXa (de Fisterra al golfo de Cádiz), tiene unas embarcaciones que rondan los 7,7 metros de eslora. Grecia, con la flota más numerosa de la UE, cuenta con unos 15.200 barcos que destacan por su escaso tamaño: apenas 7,4 metros de eslora, tan solo más grandes que los de Croacia, con alrededor de 7,3 metros.

Las embarcaciones de cerco doblan en tamaño a la media de la comunidad: los 150 cerqueros registrados según la Plataforma Tecnolóxica da Pesca tienen de media 17,8 metros de eslora.

Estas cifras contrastan con las que registran los buques que faenan fuera de la costa gallega. Unos 33,3 metros separan, de media, la proa de la popa de los 24 arrastreros que faenan en aguas comunitarias y 30,9 metros es el tamaño medio de los 44 palangreros gallegos que trabajan en esos mismos caladeros.

Más tamaño alcanza el centenar de buques de Galicia en caladeros de fuera de la Unión Europea. La representación la conforman tres cerqueros con 88,2 metros de eslora media, 32 arrastreros -que pescan fundamentalmente en las islas Malvinas- con 60,7 metros, y 65 palangreros de 35,2 metros de media.

Los barcos gallegos, además de ser más pequeños que los del resto de las grandes potencias pesqueras, son también más antiguos. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Pesca, las embarcaciones de Galicia rondan los 33 años y alrededor de un tercio (1.563) superan incluso los 40 años.

La cifra es mayor que la media estatal (alrededor de 31 años) y dobla la de País Vasco (16 años). A nivel europeo, solo los buques de cuatro países superan en antigüedad a los de Galicia: Holanda (50 años), Rumanía (44 años), Eslovenia (37 años) y Suecia (34 años).