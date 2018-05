Resultado y clasificación del Gran Premio de Francia de MotoGP

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) logró sual imponerse de manera contundente en el Gran Premio de Francia de MotoGP que se disputó este domingo, en el circuito de Le Mans, por delante de los italianos Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).Las(Yamaha YZR M 1) y(Ducati Desmosedici GP18) permiten al de Repsol Honda aumentar su ventaja al frente de lahasta los 36 puntos sobre el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), séptimo, que superó al francés en la tabla provisional del puntos.Fulgurante salida de Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) quea todos sus rivales y aunque Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) superó en ese instante al autor del mejor tiempo de entrenamientos, el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), éste le superó en una espectacular y valiente acción pasadas apenas dos curvas del trazado.Poco después también se fueron por los suelos el español Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17), si bien éste último logró arrancar la moto para continuar en carrera desde la última posición, aunque se retirara poco más tarde.El italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), que, no duró en esta ocasión demasiado sobre la moto y antes de completarse el primer giro ya se había ido por los suelos, mientras su compatriota Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), noveno de entrenamientos, era séptimo.En el transcurso de la tercera vuelta Johann Zarco intentó su primer adelantamiento a Jorge Lorenzo, pero éste se lo devolvió y al "colarse" ligeramente el francés, también aprovechó para superarlo el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), por entonces tercero, por delante de Marc Márquez, el único de todos los pilotos que decidió montar el compuesto más duro en el neumático trasero de su Repsol Honda.En la quinta vuelta,en la tercera curva del trazado, pero en la sexta, apenas tres después, entró colado en la misma y acabó por los suelos sin posibilidad de continuar.Jorge Lorenzo se encontró nuevamente al frente de la carrera, ahora por delante de Zarco y Márquez, que ya habían abierto un hueco respecto al resto de rivales, entre los que los italianos Petrucci y Rossi intentaban engancharse a ellos, con el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17) haciendo de cabeza de puente entre ellos y el grupo trasero.para intentar su primer adelantamiento en la séptima vuelta, en la que superó a Zarco poco antes de la recta de meta, pero éste se lo devolvió poco después, aunque el ímpetu del francés le acabó haciendo rodar por los suelos una vuelta más tarde.Lorenzo y Márquez se habían quedado al frente de la carrera con Danilo Petrucci intentando darles caza y Valentino Rossi unos metros por detrás quedándose descolgado poco a poco de laaunque todavía con dieciocho vueltas por delante.que llegó en el décimo giro y, a partir de ese momento y de manera inexorable el piloto de Repsol Honda se marchó en pos de su tercera victoria consecutiva de la temporada, una racha que comenzó en el Gran Premio de Austin, su trazado preferido, Austin.Tras Márquez -que tuvo en "tirar" de codo en alguna ocasión para salvar una caída-, Danilo Petrucci superó poco después a Jorge Lorenzo -quien fue perdiendo fuelle hasta concluir sexto-, quien vio como aquél se iba poco a poco y, por detrás, le llegaba un nuevo problema,, a los que no pudo frenar.Por detrás de ellos, Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) estaba en la sexta plaza, justo por delante de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), con Alex Rins (Suzuki GSX RR) noveno y Pol Espargaró (KTM RC 16), décimo, mientras Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), se tuvo que esforzar desde más atrás para llegar hasta ellos, aunque ese cuarteto ya estaba a más de veinte segundos del resto de pilotos de cabeza de la carrera.de los veinticinco a que estaba programada la carrera y esperó paciente tras él la oportunidad para superarlo, lo que llegó en el vigésimo primer giro, sin la posibilidad de llegar hasta el cuarto clasificado, Jack Miller, que ya estaba a más de dos segundos del español.La carrera ya no registró más cambios de relevancia, con, Pedrosa en la quinta plaza, Lorenzo en la sexta y Viñales en la séptima, por delante del británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), que tuvo un gran mérito, pues tras la fuerte caída que sufrió en entrenamientos consiguió la autorización de los médicos para disputar la prueba francesa y ser séptimo., por delante de Alex Rins y Pol Espargaró.