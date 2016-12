El policía que mató al embajador ruso en Turquía fue suspendido por golpista

Mevlüt Mert Altintas, el agente de Policía turco que el lunes asesinó a tiros al embajador ruso en Ankara, estuvo brevemente suspendido de empleo dentro de la purga lanzada por el Gobierno tras el intento de golpe de Estado del pasado julio, informa hoy el diario Hürriyet. El agente fue suspendido el día 4 de octubre pero regresó a su puesto el 16 de noviembre, señala esa fuente.

Miles de agentes, además de militares, jueces y funcionarios, han sido arrestados, suspendidos o despedidos como sospechosos de pertenecer a la cofradía del predicador islamista Fetullah Gülen, al que el Ejecutivo acusa de organizar el fallido golpe. Según ese diario, Altintas se había tomado el día de ayer de permiso y se había instalado en un hotel cerca de la galería adonde el embajador, Andrey Karlov, acudió a inaugurar una exposición de fotografías. El agresor se dirigió andando a la galería y entró mostrando su identificación de policía. Altintas se colocó tras el diplomático ruso, que no contaba con protección, y le disparó once veces por la espalda, alcanzándole con nueve balas. "No se olviden de Alepo, no se olviden de Siria", gritó tras abatir al diplomático, en referencia a la ciudad del norte de siria en la que las tropas rusas han estado luchando del lado del régimen contra las fuerzas rebeldes. Luego, el atacante se atrincheró hasta que las fuerzas de seguridad turca lo abatieron.

El padre, la madre y la hermana del asesino fueron detenidos anoche en Soka y su tío fue arrestado hoy. El tío ya había sido arrestado por supuestos vínculos con Gülen y puesto luego en libertad.

El cuerpo del embajador ruso Andréi Kárlov fue repatriado ayer en un avión especial, según fuentes diplomáticas. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, adelantó que los restos del diplomático serán recibidos en Moscú "con todos los honores". Kárlov, de 62 años, fue condecorado de forma póstuma por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien lo calificó de "extraordinario diplomático". El fallecido embajador le acompañó durante su reciente visita a Turquía después de que ambos países normalizaran sus relaciones tras medio año de tensión por el derribo de un avión ruso en la frontera con Siria.

Putin señaló ordenó precisamente ayer reforzar las medidas de seguridad dentro y fuera del país tras el asesinato del embajador ruso en Ankara y el atentado terrorista en Berlín. "Pido a los servicios secretos que adopten medidas adicionales para garantizar la seguridad dentro de Rusia y en el exterior, y reforzar la seguridad de las legaciones diplomáticas en el exterior y de sus empleados", dijo Putin, según medios locales. Llamó a estrechar la cooperación con los servicios secretos de otros países para prevenir atentados terroristas como el ocurrido anoche contra un mercadillo navideño en la capital alemana, que dejó doce muertos. "Entre otras medidas, hay que neutralizar a los terroristas y a sus líderes, prevenir actos terroristas y cerrar sus canales de financiación", dijo.

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se refirió ayer al ataque como una "provocación" para dañar las relaciones con Rusia -que están en plena fase de recomposición-, pero advirtió de que su Gobierno no permitirá que eso suceda. "Compartimos la misma opinión que Putin de que nuestra creciente colaboración, principalmente en Siria, no quedará arruinada", dijo Erdogan.

Rusia y Turquía investigarán conjuntamente el asesinato de Karlov. Pero ayer, además, los dos países e Irán acordaron relanzar el proceso de paz sirio sin contar con EEUU, en una reunión en Moscú a la que asistieron sus ministros de Exteriores: el ruso Serguei Lavrov, el iraní Mohamad Yavad Zarif y el turco Mevlüt Cavusoglu.

Como primer paso de su colaboración, los tres coincidieron en la necesidad de extender el alto el fuego en Alepo a toda Siria. Los tres países confirmaron su "firme voluntad" de combatir conjuntamente al Estado Islámico y al Frente al Nusra. "La prioridad no debe ser el cambio de régimen, sino aplastar la amenaza terrorista", dijo Lavrov. Además de comprometerse a separar a las milicias rebeldes de los grupos yihadistas, están dispuestos a forjar un acuerdo de paz entre el régimen de Bachar al Asad y la oposición armada siria, y ser garantes de su cumplimiento.

Pese al primer asesinato de un embajador ruso en el exterior en casi un siglo, Moscú decidió seguir adelante con la reunión, que el ministro de Exteriores turco, calificó de "decisiva" para el futuro político de Siria.