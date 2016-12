Aterriza en Malta un avión libio secuestrado

Un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways, con 117 pasajeros a bordo, aterrizó hoy en Malta después de haber sido desviado de su rumbo -un vuelo interior en Libia- al ser secuestrado, según informaron medios malteses.



Dentro del aparato se encuentra una persona que dice tener una granada y que ha realizado algunas peticiones como condición para liberar a los 111 pasajeros y siete miembros de la tripulación, indicó el diario "Times of Malta" en su página web.



El rotativo maltés no da más informaciones de cuáles son las peticiones del secuestrador.



El avión, según este medio, había despegado de Sebha sobre las 10 de la mañana hora local con destino a Trípoli.



Ruta del avión hasta que se desvía



Afriqiyah Airwaysflight #8U209 , Airbus A320, from Sebha to Tripoli, Libya reportedly hijacked to Malta pic.twitter.com/9cf0EHi80T

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM