Trump, sobre las amenazas de Pyongyang: "No sucederá"

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, contestó este lunes a las amenazas de Corea del Norte en la red social Twitter y aseguró que el régimen norcoreano no desarrollará un arma nuclear que pueda poner en peligro la seguridad de Estados Unidos.



Trump reaccionó así al discurso de Año Nuevo que dio este lunes el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien anunció que Corea del Norte ultima los preparativos para lanzar otro proyectil balístico intercontinental, lo que subraya una vez más la apuesta de Corea del Norte por su programa nuclear y de misiles.







North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!