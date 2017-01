Derogar la reforma sanitaria, primer objetivo de Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, firmará varias órdenes ejecutivas en su primer día en la Casa Blanca, el 20 de enero, para iniciar el desmantelamiento de la reforma sanitaria del mandatario saliente, Barack Obama, según anunció hoy quien será su vicepresidente, Mike Pence.



Pence se reunió hoy con legisladores republicanos en el Capitolio para transmitirles el mensaje de que la primera acción del nuevo Congreso instalado este martes debe ser "derogar y reemplazar el Obamacare", como se conoce a la reforma de Obama.



En una rueda de prensa tras esa reunión, Pence detalló que Trump tomará acciones contra el Obamacare desde su "primer día" en el Despacho Oval, con la firma de varias órdenes ejecutivas.





We're going to keep our promise to the American people. Our 1st order of business will be to repeal & replace Obamacare pic.twitter.com/62QQVfOhcv „ Mike Pence (@mike_pence) 4 de enero de 2017

We are starting today on our work to deliver relief to Americans struggling under #Obamacare. pic.twitter.com/moRjZKj1n8 „ Paul Ryan (@SpeakerRyan) 4 de enero de 2017

Republicans must be careful in that the Dems own the failed ObamaCare disaster, with its poor coverage and massive premium increases...... „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017

Según lo adelantado por Pence, Trump usará su autoridad ejecutiva para complementar los esfuerzos ya iniciados en el Congreso por los republicanos, con mayoría en ambas cámaras, para elaborarEn la misma rueda de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, subrayó que, una vez que se logre derogar la reforma sanitaria de Obama, hay que garantizar que haya una "transición estable" hacia un nuevo sistema de salud con"Esta ley ha fracasado", sentenció Ryan sobre Obamacare, una ley promulgada en 2010 y que establece laObama también estuvo hoy en el Capitolio para reunirse con congresistas demócratas con el objetivo de diseñar una estrategia con vistas a proteger su reforma sanitaria.Mientras, a través de su cuenta de Twitter, Trump alertó hoy de que este año habrádel Obamacare y que solo los demócratas son "los culpables del desastre".Este martes, en la inauguración del nuevo periodo de sesiones del Congreso, los republicanos del Senado presentaron una iniciativa para permitir que la ley sanitaria pueda derogarse en esa cámara con solo 50 votos a favor, en lugar de los 60 normalmente necesarios. Además, esa iniciativa instruye a los comités del Congreso a tener listo un proyecto de ley para derogar el ObamacareNi Trump ni los republicanos del Congreso han presentado todavía un plan detallado de cuál es su alternativa a Obamacare, mientras los demócratas denuncian que los más decon la reforma están en riesgo de perderla.