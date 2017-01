El Constitucional alemán niega a Baviera el derecho a un referéndum de secesión

El Tribunal Constitucional (TC) alemán ha dictado una sentencia en la que rechaza la posibilidad de que uno de sus estados federados, Baviera en este caso, pueda convocar un referéndum de independencia. El Constitucional germano basa su decisión en la consideración de que Alemania es un Estado nación, por lo que, añade, el poder constituyente reside en el conjunto del pueblo alemán. En consecuencia, un eventual referéndum sobre la independencia de Baviera debería, en todo caso, celebrarse en el conjunto de Alemania.

La sentencia del alto tribunal alemán ha sido escrutada con lupa desde diferentes partes de Europa, ya que son varias las regiones europeas en las que encuentran arraigo fuerzas políticas que, con mayor o menor respaldo en las urnas, propugnan la secesión. A los casos de Cataluña, el País Vasco y Galicia, se suman, por sólo citar los más destacados, los de Padania y el Véneto en Italia; Flandes en Bélgica; Córcega y Bretaña en Francia, o Gales y Escocia en Reino Unido.

De todos estos territorios sólo Escocia ha logrado celebrar un referéndum de independencia. Fue el 18 de septiembre de 2014 y se impusieron las fuerzas unionistas con el 55,3% de los votos. La consulta registró una participación del 84,6% del censo, inusualmente elevada para Escocia.

La sentencia del TC alemán implica la no admisión a trámite de la demanda de amparo de un particular que no logró autorización para convocar una consulta sobre la independencia bávara. El demandante está vinculado al Partido de Baviera, extraparlamentario, que obtuvo un 2% de sufragios en las últimas elecciones regionales.

El Constitucional germano rechazó la demanda afirmando que "en la República Federal de Alemania (RFA), como estado nación cuyo poder constituyente reside en el pueblo alemán, los estados federados no son dueños de la Constitución. No hay por lo tanto espacio para aspiraciones secesionistas de un estado federado en el marco de la Constitución. Violan el orden constitucional".

En Baviera, un land que supone una quinta parte del territorio alemán, el independentismo tiene una larga trayectoria histórica que en los últimos años ha desembocado no en una cuestión identitaria sino en el rechazo a financiar a regiones alemanas más humildes y que necesitan continuos apoyos financieros por parte de los länder más ricos y, también, en la animadversión contra políticas de integración de la Unión Europea. Baviera fue, brevemente, un reino independiente en el siglo XIX antes de ser incorporado a Alemania como estado en 1871. Tras la Primera Guerra Mundial hubo dos intentos fallidos de independencia, dentro de un sentimiento independentista que se reavivó tras la Segunda gran guerra.