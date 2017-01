Un atentado con un camión deja cuatro soldados israelíes muertos en Jerusalén

Cuatro soldados israelíes murieron ayer y otros 15 resultaron heridos en un atentando cometido con un camión que los arrolló a todos en el territorio ocupado de Jerusalén Este. Aunque el ataque no ha sido reivindicado aún por ningún grupo, su gran similitud con el perpetrado en Berlín el pasado 19 de diciembre, que fue reivindicado por el Estado Islámico (EI), llevó rápidamente al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a considerarlo "inspirado" por el grupo yihadista. El Ejército identificó a los fallecidos, tres mujeres y un hombre, como tres soldados rasos y un oficial, de edad rondando la veintena. El conductor del camión fue abatido a tiros por las fuerzas policiales.

El atentado tuvo lugar en el asentamiento israelí de Armón Hanatziv, cuando los soldados se encontraban muy cerca unos de otros y al lado del autobús que les había transportado hasta ese punto. El camión arremetió entonces contra ellos, tal como puede comprobarse en la grabación de una cámara de seguridad, informa Efe.

En las imágenes se observa como, tras arrollarlos, el camión dio marcha atrás y volvió a golpear a varios de los uniformados, que según el digital Times of Israel, participaban en un tour del Ejército del programa Domingos culturales. Algunas de las víctimas quedaron atrapadas bajo el vehículo y tuvieron que ser rescatadas con ayuda de una grúa. El primer ministro israelí se desplazó poco después al lugar de los hechos junto con el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, y anunció que las autoridades conocen la identidad del autor, que "según todos los indicios se inspiró en el Estado Islámico". El premier envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció que se han perfilado medidas de castigo en represalia por el "brutal ataque", que no precisó. Todos los esfuerzos se orientan ahora a "garantizar que estos incidentes no se repitan", anunció, a lo que el titular de Defensa agregó que se combatirá "este terrorismo con todas las herramientas disponibles". Lieberman añadió que solo existe una razón para esta agresión: "Que somos judíos y que vivimos aquí en Israel", y, como Netanyahu, mencionó que el ataque podría estar relacionado con los de Niza o Berlín. Las autoridades israelíes han cercado el barrio Yabal Mukaber, donde residía su autor, identificado por la agencia palestina Maan como Fadi Ahmad Hamdan al Qanbar, de 28 años, casado y con cuatro hijos. El Gobierno israelí ha ordenado a la policía que no se entregue a la familia el cuerpo del atacante.