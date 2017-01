El aspirante a fiscal general promete pararle los pies a Trump "si se excede"

El aspirante a fiscal general Jeff Sessions abrió ayer en el Senado de EEUU la tanda de comparecencias que los candidatos a integrar el primer Gobierno de Donald Trump deberán superar en los próximos días. Para calmar los recelos que despierta el magnate aun entre los miembros de su propio partido, el Republicano, el senador por Alabama se comprometió ante el comité judicial de la Cámara alta a ser un contrapeso y a pararle los pies el multimillonario "si se excede". No obstante, y como para recordarle que él también despierta serios recelos, la audiencia de Sessions arrancó con protestas. Varios manifestantes interrumpieron la sesión al grito de "¡No a Trump, no a un EEUU fascista, no al Ku Klux Klan (KKK)".

Sessions es conocido por las duras posturas sobre inmigración que ha defendido en sus veinte años como senador por Alabama. Posturas que antes, cuando era fiscal de un distrito de ese Estado, le hicieron acreedor de la acusación de bromear sobre el KKK y perseguir judicialmente a los defensores de los derechos civiles de los afroamericanos. "Aborrezco al Ku Klux Klan, lo que representa y su odiosa ideología", dijo el candidato a ministro de Justicia.

Algo más locuaz fue Sessions sobre inmigración. De entre sus respuestas, destacaron dos ideas: que no respaldará la promesa de Trump de prohibir la entrada a los musulmanes y que la inmigración merma los sueldos. "Creo que el Congreso ha sido complaciente demasiadas veces al apoyar una legislación que haría feliz a los grandes negocios, pero que tendría un impacto en los salarios", advirtió.

Además, como ya había adelantado Trump, el senador dijo que no investigará a Hillary Clinton por el uso de un servidor privado de correo cuando era secretaria de Estado: "Este país no castiga a sus enemigos políticos".