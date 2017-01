Obama pide a los ciudadanos en su discurso de adiós que sean "guardianes de la democracia"

El presidente saliente de EEUU, Barack Obama, pronunció ayer un emotivo discurso de adiós en el que llamó a los estadounidenses a ser "guardianes de la democracia" y no darla por sentada. Obama, que dejará de ser presidente el día 20, escogió para su alocución de despedida la ciudad de Chicago, donde comenzó su carrera política. "Os pido que creáis. Pero no en mi capacidad para lograr el cambio, sino en la vuestra", enfatizó. "Vosotros fuisteis el cambio. Vosotros respondisteis a las esperanzas de la gente y, gracias a vosotros, EEUU es un lugar mejor y más fuerte que cuando empezamos", proclamó Obama.

El mandatario recapituló que, si hace ocho años hubiera prometido que el país "dejaría atrás una gran recesión", abriría "un nuevo capítulo con el pueblo cubano, cerraría el programa nuclear de Irán", lograría la legalidad del matrimonio homosexual y reformaría el sistema sanitario, le habrían dicho que quería "demasiado". Sin embargo, advirtió de que la democracia "no funcionará sin la sensación de que todos tienen oportunidades económicas". Admitió que, pese a su elección como primer presidente negro de EEUU, el racismo sigue vivo y queda "trabajo por hacer" para eliminar los prejuicios contra las minorías y los inmigrantes. Finalizó el discurso retomando su lema de 2008, "Yes, we did" (Sí, lo hicimos).