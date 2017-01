El Senado de EEUU da los primeros pasos para anular la reforma sanitaria de Obama

Cuando apenas falta una semana para que el magnate Donald Trump se convierta en el 45.º presidente de EEUU, el proceso de transición se focalizó ayer en las audiencias de confirmación por el Senado de los candidatos a dirigir la diplomacia, los ejércitos y la CIA. Como telón de fondo, la resaca de la tumultuosa rueda de prensa concedida por Trump el miércoles -en particular, los ecos de su negativa a dar la palabra a un periodista de la CNN- y los primeros pasos del propio Senado para desmontar la reforma sanitaria del presidente Obama.

La cámara alta, donde los republicanos tienen una mayoría de 52-48, dio luz verde a una resolución que insta a varios comités del Congreso a tener antes del próximo día 27 la legislación precisa para anular el Obamacare. Esto permitiría revocarlo, en todo o en parte, en febrero. La resolución fue aprobada como medida presupuestaria, por lo que salió adelante por mayoría simple de 51-48.

Sin dejar el Capitolio, tres fueron ayer los candidatos que pasaron audiencias de confirmación. El futuro secretario de Estado, Rex Tillerson, que había iniciado la suya el miércoles, adoptó una línea más dura hacia Rusia que su jefe. Para Tillerson, exjefe de la petrolera ExxonMobil cuya buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, es conocida, Rusia representa "un peligro" para EEUU y sus aliados europeos, cuyos intereses "no han sido respetados" por las más recientes actividades del Kremlin. Tillerson, que carece de experiencia en el sector público, también criticó el deshielo con Cuba, por estimar que no ha generado espacios de libertad política. De igual modo, se opuso a la idea de que Japón y Corea del Sur tengan armas nucleares y respaldó el tratado de libre comercio en el Pacífico, una de las bestias negras de Trump. Las advertencias sobre Rusia también estuvieron presentes en la audiencia del futuro director de la CIA, Mike Pompeo, quien, además de declararse en contra de la tortura (otro desmarcaje respecto al Trump de campaña) ve a Moscú como una de las principales "amenazas" para EEUU, en particular por su anexión de Crimea.

La mayor atención, con todo, la concitó el candidato a dirigir el Pentágono (Defensa), el general de marines de cuatro estrellas James Mattis, conocido por el llamativo sobrenombre de Perro Loco. Mattis fue duro sin paliativos respecto a la actitud de Rusia en el mundo y respecto al riesgo que, a su entender, corre Estados Unidos si no refuerza el poder de sus ejércitos.

Para el veterano general, un duro que goza del respeto de numerosos republicanos y demócratas, el orden mundial establecido por EEUU se enfrenta a "su mayor amenaza desde la II Guerra Mundial", y los rostros de esa amenaza son "Rusia, el terrorismo y el comportamiento de China en el mar de la China Meridional".

Mattis acusó a Putin de querer "romper la OTAN" -momento que aprovechó para recordar que los aliados europeos deben contribuir con más dinero a su defensa- y aseguró que Washington necesita "gestionar" mejor el ascenso de China, para lo cual debe poner el acento en la disuasión militar, pero también en el "diálogo".

Sobre Putin, Mattis fue bastante claro: "Es un competidor estratégico y un adversario en áreas clave", con el que tiene "esperanzas modestas de cooperación". El general, que requerirá una exención senatorial para ser nombrado, pues no lleva en el retiro los preceptivos siete años, ve en Irán la "mayor fuerza desestabilizadora de Oriente Medio", pero defiende el acuerdo nuclear con Teherán y suavizar las sanciones, en contra del criterio de campaña de Donald Trump.