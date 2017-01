Assange y Snowden celebran la conmutación de la pena a Chelsea Manning

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) Edward Snowden celebraron la conmutación de pena a la exsoldado Chelsea Manning anunciada hoy por el presidente de EE.UU., Barack Obama.



"Gracias a todos los que han hecho campaña por la clemencia de Chelsea Manning. Su coraje y determinación han hecho posible lo imposible", dijo a través de la cuenta de Twitter de Wikileaks Assange, que desde 2012 está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.



Manning fue quien filtró en 2010 a Assange un número récord de documentos secretos (470.000 registros de las guerras de Irak y Afganistán, 250.000 cables del Departamento de Estado y otros documentos clasificados) que supusieron un revés para la diplomacia estadounidense cuando Wikileaks los publicó.



En junio de ese año, Manning, que en ese entonces se llamaba Bradley, fue detenida, y en 2013 condenada a 35 años de prisión.



En la cárcel militar de Kansas en la que está confinado empezó un tratamiento de cambio de sexo para ser mujer y se intentó suicidar en dos ocasiones en los últimos meses.



Assange dijo la semana pasada que si Obama suspendía la condena de la exsoldado se entregaría a la Justicia estadounidense, un compromiso que su abogada, Melinda Taylor, reiteró hoy: "Todo lo que (Assange) ha dicho lo mantiene".



Otro que se alegró por la conmutación de pena a Manning fue Snowden, quien filtró en 2013 detalles de programas de espionaje de amplio alcance nacional e internacional y se refugió en Rusia para evitar ser procesado en Estados Unidos.





Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN