"Los temblores ya son habituales; te acostumbras"

Uno de los inmuebles que fueron evacuados al registrarse los temblores en Italia es el del Istituto Nazareth, en Vía Cola di Rienzo, en Roma, donde María García, de 31 años y de A Coruña, es profesora de español. "Aquí los temblores de hoy [por ayer] se sintieron bastante, quizás porque es un edificio antiguo", describe. Tras bajar al patio por precaución, con el tercer terremoto se decidió que los alumnos regresasen a sus casas.

María relata que hasta el trágico seísmo de Amatrice no había sentido ningún temblor. "Por desgracia no sabes cuándo se van a producir. Los de hoy [por ayer] al menos fueron de día, que reaccionas mejor; de noche no sabes qué hacer, si salir o no de casa...; sientes más pánico", concluye.

En el caso del también gallego José Estors, de 42 años, cuando regresó a Roma tras pasar las vacaciones navideñas en su Vigo natal se encontró con varios cuadros tirados por el suelo de su casa. De inmediato supo que era por los temblores que con frecuencia afectan al centro del país. Ayer los terremotos lo sorprendieron en su trabajo en el departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, en Viale Aventino, en el centro de la capital italiana. "El segundo es el que más se sintió; pero lo viví con tranquilidad, estamos acostumbrados", relata este gallego, que no salió del edificio. "Algunos compañeros sí lo hicieron, pero no hubo sensación de peligro", cuenta.

Los cuatro seísmos de ayer, con epicentro a unos 100 kilómetros de Roma, se sintieron con intensidad en la capital, lo que obligó a suspender durante horas servicios de transporte como el metro. "Como se repiten de forma frecuente, ya estás sobre aviso; al sentirlos, sobre todo si son intensos, que es más extraño aquí en Roma, es inevitable que todo se mueva y tengas una reacción instintiva de alarma, pero por suerte pasa rápido", concluye Estors.