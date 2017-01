Donald Trump pedirá que se investigue el "fraude electoral"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que va a pedir que se lleve a cabo una investigación sobre el "fraude" electoral que se produjo en los comicios del pasado 8 de noviembre, en los que fue elegido.



"Pediré un gran investigación sobre el fraude de votantes, incluidos aquellos que fueron registrados para votar en dos estados, aquellos que eran ilegales e incluso aquellos registrados para votar que están muertos (algunos desde hace mucho tiempo)", ha anunciado en su cuenta personal de Twitter.







I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....