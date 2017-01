Trump amenaza a México con un arancel del 20% para sufragar el muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende obligar a México a pagar el muro que la potencia norteamericana construirá en la frontera común a través de un impuesto específico, según ha revelado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Spicer ha indicado en declaraciones a la prensa este jueves que el magnate neoyorquino pretende financiar la construcción del muro con un impuesto del 20 por ciento sobre todas las importaciones procedentes de México.

Interrogado sobre los detalles de este nuevo tributo, Spicer se ha limitado a contar que formará parte de la reforma fiscal que planea hacer el Gobierno y que, previsiblemente, contará con el apoyo del Congreso, dominado por los republicanos.

El portavoz describió a los periodistas a bordo del Air Force One esa medida como una decisión ya tomada por Trump.

No obstante, ese impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés), firmado por EE.UU., Canadá y México hace más de dos décadas.

El presidente estadounidense comparó el muro que quiere construir con México con el que Israel ha construido para separar a los territorios palestinos con la intención de evitar ataques terroristas.

"El muro es necesario porque gente quiere protección y el muro protege. Lo único que tienes que hacer es preguntar a Israel. Tenían un absoluto desastre atravesando al otro lado", opinó Trump en una conversación con un presentador del canal conservador Fox News.

Trump comparó, así, el muro israelí, criticado por aislar a poblaciones palestinas, a su proyecto para levantar una barrera física con México, el tercer socio comercial de los estadounidense, al que Trump ha acusado de no hacer lo suficiente para luchar contra la inmigración ilegal o el narcotráfico.

El presidente estadounidense aseguró que el muro israelí detiene al "99,9%" de los cruces no autorizados y ese es su objetivo para su barrera con México, que asegura que pagará por el coste de una manera indirecta.

Trump también dijo que su barrera será "un muro en condiciones", diferente al que ahora existe en gran parte del recorrido de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos.

Insiste en que EEUU no puede "correr el riesgo" de permitir la entrada de determinados inmigrantes

La indignación crece en EEUU ante la política antimusulmana de Trump

Trump ha defendido este jueves las medidas que ha adoptado hasta el momento así como algunas que irá firmando en los próximos días, entre ellas la de no entregar visados a los ciudadanos que procedan de países que considera "con tendencia" al terrorismo.

Esta medida, que afecta a Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen, predominantemente musulmanes, podría ser una de las que el mandatario republicano firme este fin de semana.

En una entrevista concedida a Fox News, la segunda que concede desde que asumió el cargo de presidente el pasado viernes, Trump ha asegurado que el FBI cuenta con unas mil investigaciones por terrorismo, todas vinculadas a "personas a las que se dejó entrar" en el país.

"No necesitamos esto. Algunas de esas personas vienen con malas intenciones. Sé que muchos no, pero no podemos correr ese riesgo", ha señalado, indicando que Washington ya ha permitido la entrada de "miles de personas" de las que las autoridades no saben nada.

La orden ejecutiva, que podría firmarse el sábado, prohibiría a los ciudadanos de los mencionados países obtener visado para entrar en el país por un período de 30 días.