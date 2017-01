Un error de la Casa Blanca convierte a Theresa May en una actriz porno

La primera ministra británica Theresa May.

La primera ministra británica Theresa May. Reuters

Un simple error ortográfico ha convertido a la primera ministra británica en una actriz porno. El gabinete de prensa de la Casa Blanca cometió un desliz al rebautizar a Theresa May como Teresa May, que es una conocida actriz porno inglesa. Se da la casualidad de que May, la intérprete, ha protagonizado títulos como 'Casa Blanca: el vídeo sexual y la lujuria de cuero'.

Teresa May se ha tomado con humor el error y escribió en Twitter: "Encuentro muy divertido que mucha gente piense que soy Theresa May, la primera ministra".

Nacida en los años 60 en Inglaterra, el nombre real de esta actriz porno es Teresa Betteridge. Pero para el cine de adultos "sonaba mucho mejor" Teresa May, por eso se lo cambio. Betteridge se hizo popular a finales los 90 gracias a su aparición en el vídeo de Prodigy 'Smack my bitch up'.

La primera ministra británica ha viajado a Estados Unidos para reunirse hoy con el nuevo presidente, Donald Trump, con quien abordará un futuro acuerdo comercial entre Londres y Washington, así como la cooperación transatlántica en defensa.