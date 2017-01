May y Trump acuerdan que no ha llegado el momento de levantar las sanciones a Rusia

La primera ministra británica, Theresa May, se convirtió ayer en la primera dirigente extranjera que visita en la Casa Blanca al presidente Trump. De este modo, May y Trump reafirmaron la plena vigencia de los especiales lazos que mantienen EEUU y Reino Unido. Trump aprovechó la rueda de prensa posterior para, de nuevo, deshacerse en alabanzas del Brexit: "Un Reino Unido libre e independiente es una bendición para el mundo", dijo. May le felicitó, a su vez, por su "asombrosa victoria electoral".

Los dos dirigentes, cuya reunión se produjo en plena crisis de la Casa Blanca con México por la firma de la orden de construcción del muro fronterizo, convinieron en que no ha llegado el momento de levantar a Rusia las sanciones impuestas a raíz de la crisis de Ucrania. Aún es "pronto", dijo un Trump cuya voluntad de mejorar las relaciones con Moscú ha sido puesta repetidas veces de manifiesto. "Las sanciones deben continuar", coincidió la primera ministra británica.

Hoy, sábado, está previsto que Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, mantengan su primera conversación telefónica. "No le conozco personalmente, pero espero tener con él una fantástica relación", dijo el inquilino de la Casa Blanca, quien también conversará hoy con la canciller germana, Angela Merkel.

El otro punto fuerte de la rueda de prensa conjunta fue la OTAN, a la que Trump ha acusado en numerosas ocasiones de estar "obsoleta" y no ser adecuada para luchar contra el yihadismo, además de quejarse de que EEUU sea su principal financiador. "Señor presidente, creo que usted me ha dicho que respalda a la OTAN al 100%", dijo May ante los periodistas, ante lo que Trump articuló con los labios, sin emitir sonido, la palabra "cierto". En todo caso, la carga de defender la OTAN recayó ayer exclusivamente sobre las espaldas de May.

La crisis con México siguió coleando toda la jornada. Trump y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, conversaron durante una hora. La charla fue "muy buena", en palabras del republicano, quien reiteró que busca "una relación justa" con el vecino del sur.

El jueves, la escalada de desacuerdos abierta el miércoles con la firma del decreto sobre el Muro desembocó en la suspensión del viaje a Washington que para el próximo martes tenía prevista Peña Nieto. Todo esto ocurría dentro de la Casa Blanca mientras en las calles de Washington se celebraba la 44ª edición de la Marcha por la vida, una manifestación anual antiabortista de inspiración religiosa que, por primera vez, estuvo encabezada por un vicepresidente de Estados Unidos. Mike Pence, ultraconservador, proclamó ante miles de manifestantes la victoria del movimiento antiabortista.