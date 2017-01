"Estoy leyendo textos del Dalai Lama y me gusta el mensaje de Lady Gaga cuando dice que sueña con tumbar la Casa Blanca"

-¿Cuál es su día a día actual?

-Normalmente me levanto hacia las 5 o 5.30 de la mañana y a medianoche me gusta leer. El 70% del tiempo viajamos. Además hemos sableado o pedido donaciones para construir el Instituto Lux en León, la Universidad Iberomericana en León, la casa cuna Amigo Daniel para niños abandonados. Y damos conferencias.

-¿Qué está leyendo?

-Ahorita estoy leyendo a Stalin, ¿qué bárbaro, eh? También muchos textos espirituales del Dalai Lama. Me gusta especialmente esa frase que dice "este mundo es de la humanidad entera". No de un cuate, no de una nación. Otro mensaje que me gusta es el de Lady Gaga cuando dice que sueña con tumbar la Casa Blanca.

-¿Viaja a España?

-Sí, a menudo. Mi hija Ana Cristina vive allí.

-¿Qué proyectos está llevando a cabo en el Centro Fox?

-Mi esposa, Marta, y yo trabajamos con tres fundaciones. Una es de corte educativo y versa sobre liderazgo compasivo, para que los alumnos sepan qué tienen que hacer por los demás. El año pasado transitaron por aquí más de 200.000. Las otras dos fundaciones son de corte caritativo, de compromiso con los que menos tienen. Una es Vamos México y tiene 15 años. Destaca su programa de proteína y nutrición, donde servimos 11 raciones de gran potencia de proteína a 11.000 niños cada día, pero nuestra meta es llegar al millón de beneficiados. También hacemos sillas de ruedas y desarrollamos programas de fortalecimiento de ONG. La última fundación se llama Crisma, la heredamos en San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato, hace un año y sirve para atender a niños y adultos con severa discapacidad cerebral.