El líder de los republicanos en el Senado recomienda "cautela" a las autoridades

Las medidas antiislámicas del presidente Trump han provocado su primer encontronazo grave con el Congreso. El líder de la mayoría republicana en el Congreso, Mitch McConnell, pidió "cautela" a la nueva Administración. "Creo que es importante recordar que algunos de los recursos más valiosos de la guerra contra el terrorismo islámico radical son musulmanes, tanto en este país como en el extranjero. Tenemos que ser cuidadosos", dijo McConnell, esposo de la secretaria de Infraestructuras, Elaine Chao.

Más duros fueron otros dos senadores republicanos, el ex candidato presidencial John McCain y Lindsey Graham, quienes advirtieron de que la orden de Trump podría servir más para la propaganda de los grupos terroristas que para mejorar la seguridad de EEUU. "Nos tememos que esta orden ejecutiva se convertirá en una herida autoinfligida en la lucha contra el terrorismo", aseguraron McCain y Graham en una declaración conjunta. "Esta orden ejecutiva envía un mensaje, intencionado o no: 'Estados Unidos no quiere que los musulmanes vengan a nuestro país'. Por eso nos tememos que sirva más bien para ayudar al reclutamiento de terroristas".

Desde la bancada demócrata, el tono fue mucho más elevado. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, emplazó a Trump a retirar la orden, porque hace parecer al país "menos humanitario, menos seguro y menos estadounidense". Para Schumer, el decreto "debe ser revertido de inmediato", por lo que "los demócratas van a presentar una iniciativa legislativa para tumbarla", afirmó.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional insistió en que aplicará la polémica orden, aunque cumplirá los fallos judiciales que se pronuncien en su contra. Aún más, el jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, no descartó "llevar aún más lejos" la orden.