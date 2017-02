El Parlamento británico debatirá si Donald Trump merece una visita de Estado

El Parlamento británico debatirá si el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, es merecedor de una visita de Estado al Reino Unido, después de que más de 1,7 millones de personas se hayan opuesto a que el magnate sea recibido por la reina Isabel II, quien, en opinión de estos ciudadanos, se "avergonzaría" de ser su anfitriona.

Según el ciudadano que planteó la petición, Graham Guest, "las bien documentadas vulgaridad y misoginia" de Trump "le desacreditan para que sea recibido por su Majestad la Reina o por el príncipe de Gales". Sin embargo, los firmantes de esta petición no se oponen a que Trump pueda visitar el Reino Unido "en su calidad de jefe del Gobierno de Estados Unidos".

Los Comunes también deberán considerar también una petición ciudadana en sentido contrario, que ya ha superado con creces las 100.000 firmas preceptivas para que sea estudiada por la Cámara. La idea es que los debates se celebren el próximo día 20 por la tarde en la sala conocida como Westminster Hall, y la previsión es que no incluyan ninguna votación.

La visita de Trump, en una fecha aún por concretar, ha suscitado una tormenta política en el país, sobre todo, después del veto migratorio a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, y también por los comentarios del presidente norteamericano sobre tortura y las mujeres. Con todo, la premier May confirmó que la invitación a Trump "se mantiene" y dijo que estará "muy contenta" de recibir al presidente.

Entre tanto, en la primera jornada de debate del proyecto de ley que autoriza al Gobierno de May a negociar con Bruselas su salida de la UE, el ministro para el Brexit, David Davis, pidió a los diputados que respalden el texto para "honrar" la decisión de los británicos de abandonar el bloque en el referéndum del pasado 23 de junio. Según The Times, May activará el Brexit en la cumbre de la UE que se celebrará en Malta el 9 de marzo, para lo que la primera ministra prevé tener aprobada la legislación correspondiente el 7 de marzo.