Un juez suspende la orden migratoria de Trump

El Gobierno de Estados Unidos tildó hoy de "indignante" la suspensión temporal dictada por un juez federal del veto migratorio del presidente Donald Trump, y adelantó que sus abogados apelarán esa decisión.



"El Departamento de Justicia presentará lo antes posible una petición de emergencia para suspender esta indignante orden y defender la orden ejecutiva del presidente", apuntó la Casa Blanca en un comunicado.



Trump reaccionó a la decisión judicial con este mensaje en su cuenta de Twitter: "¡Tenemos que mantener al 'diablo' alejado de nuestro país!".







We must keep "evil" out of our country!