Un juez suspende el veto migratorio de Trump, que ataca su "ridícula" decisión

James Robart, un juez federal de Seattle, en el Estado de Washington, suspendió ayer con efecto inmediato, pero temporalmente, el polémico decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que veta desde hace una semana la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia. Trump atacó en Twitter a Robart, al que tachó de "supuesto juez", consideró "ridícula" su decisión y prometió que será "anulada".

Sin embargo, el Departamento de Estado informó de que todos los titulares de un visado válido podrán entrar en Estados Unidos sin importar su país de origen. "Hemos dado marcha atrás a la revocación provisional de visados", informó. "Los individuos con visados que no hayan sido físicamente cancelados podrán ya viajar si el visado sigue siendo válido", añadió. El Gobierno había comunicado previamente a las aerolíneas que ya pueden aceptar de nuevo a todos los pasajeros.

El decreto de Donald Trump suspende durante cuatro meses la concesión del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional -de tres meses- a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados.

En tres mensajes en Twitter, después de que la Casa Blanca calificara de "indignante" la decisión del juez Robart, Trump se despacho a gusto. "La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada", empezó.

"Cuando un país ya no es capaz de decir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por razones de seguridad... ¡gran problema!", prosiguió. Y acabó asegurando que "ciertos países de Oriente Medio", a los que no identificó, "están de acuerdo con el veto", porque "saben que si se permite la entrada a cierta gente provocará muerte y destrucción".

Antes, el viernes por la noche, Trump ya había escrito en Twitter: "¡Tenemos que mantener al diablo alejado de nuestro país!".

La Casa Blanca anunció que sus abogados presentarán una apelación al fallo de Robart para restituir un veto que es "legal" y "apropiado". "La orden tiene como fin proteger al país y el presidente tiene el deber constitucional y la responsabilidad de hacerlo", indicó en un comunicado.

El dictamen del magistrado es la primera bofetada para el Gobierno de Trump y una victoria política para los demócratas, cuyos fiscales generales en los estados de Washington y Minesota habían interpuesto la demanda que provocó la suspensión.

La suspensión es temporal y rige hasta que Robart tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial o hasta que una instancia judicial superior a la que acuda el Gobierno, como el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno o el Tribunal Supremo como último recurso, decida levantarla.

Robart, un juez nominado por el republicano George W. Bush (2001-2009), apuntó en su documento que las "circunstancias presentadas" ante él "son tales que requieren una intervención para cumplir con el orden constitucional".