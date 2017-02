Bannon tiene un plan. El cerebro ideológico de Trump, al que la prensa de EEUU ya llama "el gran manipulador", quiere que brote del "trumpismo" un nuevo orden político, para parir el cual es preciso que antes todo se venga abajo. ¿Cómo? Trayendo el caos y la oscuridad como Darth Vader. O, por ampliar el campo de las comparaciones cinematográficas, como ese personaje de Batman (Ra's al Ghul) que quiere destruir una Gotham podrida de corrupción para, de sus cenizas, edificar una nueva civilización. Lo primero ha sido ese decreto migratorio cuya flagrante inconstitucionalidad no podía escapársele a un tipo listo como él. Pero no importa: la idea es sembrar la confusión y atacar el sistema judicial, de forma que el ciudadano se pregunte si un presidente que quiere protegerles del terrorismo islámico debe someterse a los tribunales. O sea, si no estarán más seguros con un dictador en la Casa Blanca.