La famosa ´Ventana Azul´ de Malta se derrumba

La célebre 'Ventana Azul', situada en la isla de Gozo en Malta y uno de los principales atractivos turísticos del archipiélago del Mediterráneo, se ha derrumbado a primera hora de esta mañana por el fuerte oleaje, según informan los medios locales.



Roger Chessnell, un residente que había acudido a tomar fotos del temporal en el famoso lugar, ha contado al diario 'Times of Malta' que el puente natural de roca se ha derrumbado hacia las 9.40 horas.



"Había un fuerte oleaje debajo de la 'Ventana'", ha explicado. "De repente, el arco se ha caído al mar con un fuerte estruendo, provocando una densa espuma. Cuando la espuma ha desaparecido, el pilar también había desaparecido", ha precisado.





Gutted that the "Azure Window" on Gozo in Malta has collapsed in a storm. So glad to have seen it in September '16 #malta #AzureWindow pic.twitter.com/t0ExmtL74f