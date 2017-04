Atentado en Estocolmo: Un nuevo ataque con camión deja cuatro muertos en la capital sueca

Cuatro personas murieron y quince resultaron heridas este viernes en Estocolmo después de que un camión irrumpiera en una zona peatonal del centro de la ciudad, un ataque que las autoridades investigan como un atentado terrorista y por el que fue detenida una persona.





If you see or know anything about this guy, call 114 14. He is being searched for by the police. Be careful. #openstockholm #stockholm pic.twitter.com/LYcEqOxUym