Vídeos del atentado en Estocolmo: así han huido los supervivientes del ataque

Un vídeo ha grabado el momento en el que un grupo de personas huían de la zona comercial en la que se ha producido el atentado en Estocolmo. Al menos dos personas han fallecido al atropellar un camión a una multitud en el centro de la capital sueca.



Estas imágenes han sido grabadas desde un edificio de oficinas de Estocolmo momentos después de producirse lo que las autoridades suecas ya califican de atentado, perono son las únicas.

Watching the events unfold after a truck drove into Åhléns on Drottninggatan. pic.twitter.com/kxJLUOAsns