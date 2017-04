Atentado en Estocolmo: Un camión atropella a varios peatones y causa al menos 3 muertos

Al menos tres personas han muerto y ocho han resultado heridas como consecuencia de un atropello supuestamente intencionado en una calle comercial del centro de Estocolmo.



"Suecia ha sido atacada. Todo apunta a un atentado terrorista", ha proclamado el primer ministro, Stefan Lofven, que ha asegurado que el Gobierno está al tanto de lo ocurrido y hace "todo lo posible" para tratar de esclarecer el incidente.



Aunque en un primer momento se informó sobre una detención, finalmente la Policía ha negado este extremo. Las fuerzas de seguridad, en cambio, sí han facilitado la imagen de un sospechoso que presuntamente estaría relacionado con el ataque. Al sospechoso se le ve subiendo unas escaleras mecánicas, con una sudadera con la capucha subida. Las fuerzas de seguridad han pedido la colaboración ciudadana para intentar localizarle.





If you see or know anything about this guy, call 114 14. He is being searched for by the police. Be careful. #openstockholm #stockholm pic.twitter.com/LYcEqOxUym