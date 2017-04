El conflicto en Siria explicado

1. ¿Cómo estalló el conflicto?



En marzo de 2011, en la estela de las revueltas de la primavera árabe, estallaron las primeras protestas importantes en localidades como Deraa. Los niveles de movilización popular fueron muy bajos al principio, a causa de la intensa represión de la durísima policía de la dictadura de Bachar al Asad. Las potencias occidentales, con EEUU a la cabeza, intentaron que la ONU autorizase una intervención similar a la iniciada en Libia el 19 de marzo, pero Rusia, aliada de Siria desde los tiempos de la URSS, la vetó. Moscú alegó que el permiso humanitario dado en Libia para proteger a la población de los ataques de Gadafi acabó en una lucha abierta para derrocar al dictador.



2. ¿Por qué las revueltas degeneraron en guerra civil?



El apoyo de Occidente a los rebeldes fue débil y timorato. EEUU se opuso a enviar armas a los insurrectos -cuya dirección política, muy fragmentada, se encontraba en Estambul- por temor a que acabasen en manos de grupos yihadistas.



3. ¿Qué bandos se enfrentaron?



El Gobierno de Bachar al Asad, que rápidamente perdió el control de importantes áreas del territorio sirio, contó con el apoyo de Irán y de las milicias chiíes libanesas de Hezbolá. Gracias a estas ayudas, a la altura de 2013 había logrado estabilizar la situación. Los rebeldes laicos fueron cada vez más débiles, por su división y por la falta de apoyo occidental. A sus expensas crecieron los grupos yihadistas, a menudo enfrentados entre sí y alimentados por las petromonarquías del Golfo y por Pakistán. Así, el Frente al Nusra y el Estado Islámico (EI) se disputaron ser los representantes de Al Qaeda, que escogió al Frente, a la larga perdedor. Para completar el panorama, los secesionistas kurdos, cuya retaguardia se encuentra en el Kurdistán turco, dominaban amplias regiones del norte del país.



4. ¿Qué actitud adoptaron los EEUU de Obama?



Tras fracasar la idea de una intervención tutelada por la ONU, EEUU se debatió entre la presión de sectores de la cúpula militar para intervenir y la resistencia del presidente Obama a hacerlo. En agosto de 2013, el ataque con armas químicas a Guta, a las afueras de Damasco, que causó 1.400 muertos, movió a Obama a anunciar operaciones de castigo contra el régimen de Asad.



5. ¿Por qué se frustró la intervención?



Obama había fijado en 2012 una línea roja a Asad: un ataque con armas químicas contra su propia población. Cuando se produjo el bombardeo de Guta, cedió a las presiones militares y anunció una intervención. Sin embargo, en el último momento, y tras haber rechazado el Parlamento de Reino Unido sumarse a ella, Obama puso la acción entre paréntesis y decidió que tenía que consultar al Congreso de EEUU. Antes de que los legisladores fueran siquiera convocados, Rusia propuso un proceso de desarme químico de Siria, que fue aceptado por EEUU y desvaneció el fantasma de la intervención.



6. ¿Por qué, sin embargo, acabó habiendo bombardeos?



No fueron contra Asad sino contra los yihadistas del Estado Islámico. En la primavera de 2014 se desata la gran ofensiva del EI en Irak, culminada con la toma de Mosul, la segunda ciudad del país. En junio, el EI proclama un "califato" en Siria e Irak. En respuesta, Obama inicia en agosto de 2014 los ataques aéreos en Siria e Irak, al frente de una coalición de países occidentales y árabes. A la vez despliega cierta cantidad de asesores militares en ambos países. Los bombardeos, junto a la eficaz acción de los kurdos sirios en el norte del país, contienen el avance del Estado Islámico y, por ende, refuerzan las posiciones de Asad. Los kurdos contarán con el apoyo sobre el terreno de comandos especiales de EEUU, lo que desatará la alarma de Turquía.



7. ¿Cuándo interviene Rusia en el conflicto?



Es el siguiente salto adelante de la guerra y se produce en septiembre de 2015. En teoría, Putin decide intervenir contra el EI, aunque en la práctica sus ataques aéreos se dirigen contra todos los enemigos de Asad. La intervención de Rusia coincide con la de Turquía, que nominalmente pretende apoyar a los rebeldes pero sobre todo intenta frenar el avance de los kurdos, que están a punto de controlar toda la frontera sirio-turca. Esta doble intervención coincide con la intensificación de la llegada de refugiados desde Turquía a Europa, más de un millón a lo largo de todo 2015.



8. ¿Cuál es el resultado de la intervención rusa?



La entrada de Moscú en la guerra revitaliza a Asad, quien toma el control de la situación a lo largo de 2016, año que finaliza con la durísima batalla de Alepo, ganada por Damasco, mientras el EI se debilita de modo notable, tanto en hombres y equipos como en territorio. A finales de año, Turquía y Rusia, que han aproximado sus posiciones tras el golpe fallido del 15 de julio contra el presidente turco Erdogan, consiguen un alto el fuego que, en teoría, se mantiene. Con todo, el proceso de paz auspiciado por la ONU permanece estancado.



9. ¿La posición de EEUU cambió con Trump?



En efecto. Todas las potencias están de acuerdo en que la solución final al conflicto ha de ser política: una transición en la que coexistan las fuerzas del régimen y los opositores no yihadistas, y que desemboque en elecciones libres. Sin embargo, mientras que Rusia defiende la presencia de Asad en el proceso de transición, los EEUU de Obama consideraban que no hay lugar para él en esa fase. La llegada de Trump, que en apariencia comparte algunas posiciones geopolíticas con Rusia, cambia el punto de vista de EEUU sobre un Asad ya muy reforzado, al que pasa a considerarse como un mal menor que resulta muy útil en la lucha contra el yihadismo. Hasta que, tras el ataque químico del pasado martes, Trump proclama este miércoles que ha modificado su punto de vista sobre Asad y, el jueves, lanza el primer ataque de EEUU contra el régimen de Damasco desde el inicio de la guerra.