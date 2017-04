"Era cuestión de tiempo", afirma el español Fran Fernández

"La calle del atentado es probablemente la más conocida de toda Suecia". Francisco Fernández Arango, ingeniero industrial asturiano y trabajador del grupo multinacional Tessa, estaba anoche pegado al televisor, como la mayoría de los habitantes de la capital sueca, ejemplo de vida tranquila y ayer sacudida por el terrorismo. A las diez de la noche las autoridades suecas seguían hablando de cuatro víctimas mortales, pero Fran se temía que el número aumentara: "Es una calle relativamente estrecha, de no más de quince metros, y si es cierto que el coche avanzó más de 600, parece imposible que la cifra de muertos se quede en cuatro. Ojalá me equivoque".



Fran Fernández Arango, que lleva viviendo en Estocolmo desde hace 16 años, está casado con una sueca. El matrimonio tiene dos hijas de 10 y 6 años, "mitad suecas y mitad asturianas", dice. Su domicilio dista unos diez kilómetros del centro de la capital sueca, pero es un trayecto de apenas quince minutos si se toma en coche.



"Esta tarde fui a buscar a mi mujer, el tráfico hacia el centro estaba cortado pero se podía circular por las rondas. Había mucha policía, sonaban muchas sirenas y había helicópteros. Ves las imágenes por la televisión y se te revuelve el estómago", comentaba.



El ingeniero ovetense y su familia frecuentan la zona comercial del atentado. "El coche acabó empotrado contra los escaparates de unos grandes almacenes, que son como El Corte Inglés de Suecia. Muy cerca de allí abre una tienda de Zara", cuenta.



En Estocolmo lució ayer el sol, con una temperatura máxima en torno a los 15 grados. El buen tiempo y el viernes animaron a muchos ciudadanos a acercarse al centro de la ciudad. "La gente sabía que había un riesgo considerable de atentado. Era cuestión de tiempo", cree.



A las diez de la noche los medios de comunicación suecos ya habían confirmado la detención de un sospechoso del ataque. "Los hospitales están en estado de alerta máxima. La televisión dice que hay nueve heridos graves y algún niño entre ellos. Se comenta que alguna de las víctimas iban andando con auriculares puestos y que no se enteraron de lo que se les venía encima", explica Fran Fernández Arango, que estudio ingeniería industrial en Gijón.



El protocolo de su empresa le obligó a un maratón de contactos. "Tengo a mi cargo un grupo de 25 personas. Llamé y respondieron 23, que están sin novedad", explicaba el español.