Francia reclama mantener la presión a Rusia e Irán para poner fin a la guerra

El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, apostó ayer por mantener la presión sobre Irán y Rusia como vía para forzar una solución política al conflicto en Siria sobre la base de las resoluciones de la ONU. Cazeneuve aseguró que ataques químicos como el cometido el pasado martes contra la localidad de Jan Shijún deben tener "una respuesta multilateral", en una aparente crítica al carácter unilateral del bombardeo llevado a cabo por EEUU.



"Lo que hemos visto no es una sorpresa. No hay una solución para Siria fuera del proceso que puso en marcha la resolución de la ONU, ni fuera del marco de diálogo de Ginebra, que permitiría desarrollar un solución política inclusiva", sostuvo.



"Los ataques químicos no pueden quedar impunes y exigen la respuesta más firme de la comunidad internacional. Pero la respuesta debe hacerse en un marco multilateral, en el respeto de la legalidad internacional y con la voluntad de la que la solución política pueda emerger", subrayó.



El presidente francés, François Hollande, se pronunció en la misma línea al pedir "una acción resuelta de la comunidad internacional" ante el hecho de que el régimen de Damasco "continúa violando" la prohibición de fabricar, almacenar y usar armas químicas.



La canciller alemana, Angela Merkel, consideró que el bombardeo de Estados Unidos "es comprensible dada la dimensión de los crímenes de guerra, dado el sufrimiento de personas inocentes, y dado el bloqueo en el Consejo de Seguridad de la ONU". La canciller definió el lanzamiento de 59 misiles Tomahawk sobre Siria como unos ataques "limitados y dirigidos".



En la misma línea, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró que la Unión Europea fue informada del bombardeo de Estados Unidos y añadió que "entiende" la acción, ya que, dijo, está destinada a evitar más ataques como el del pasado martes.



La OTAN responsabilizó, por su parte, al régimen sirio por el bombardeo sufrido. "La OTAN ha condenado consistentemente a Siria por el uso continuado de armas químicas como una clara violación de las normas y acuerdos internacionales", señaló el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. La candidata ultraderechista a la Presidencia francesa, Marine Le Pen, considerada próxima a Putin, criticó la agresión de EEUU. "¿Es demasiado pedir esperar los resultados de una investigación internacional independiente antes de efectuar este tipo de ataques? Estoy un poco sorprendida porque el señor Trump había dicho varias veces que no pretendía hacer de Estados Unidos el gendarme del mundo y es exactamente lo que ha hecho", señaló Le Pen, quien pidió que no se repitan los escenarios de Irak o Libia, "que en realidad con llevaron al caos", remachó.