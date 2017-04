"Hemos hecho tremendos progresos", proclama el magnate tras verse con Xi

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó ayer que él y su colega chino, Xi Jinping, han hecho "tremendos progresos" en la relación bilateral durante la cumbre que celebraron en Palm Beach (Florida), unas pocas horas después de bombardear Siria con misiles. "Muchos problemas potencialmente malos van a desaparecer", dijo Trump.



El mandatario estadounidense, que ha aceptado una invitación para visitar China este mismo año, no especificó a qué problemas se refería, pero la cumbre estuvo marcada por los desequilibrios comerciales entre ambos países y por una agenda internacional compleja, que incluye el programa nuclear que Corea del Norte, aliado íntimo de China, está desarrollando. Trump, que hizo una comparecencia conjunta con Xi, no admitió preguntas de la prensa y agradeció a su colega chino la reunión que acababan de tener, además de mostrarse "honrado" por poder tenerlo como invitado. Xi habló también, pero lo hizo en chino y los periodistas no tuvieran acceso a una traducción. Tras hablar Xi, Trump dijo que estaba "de acuerdo al cien por cien " con él.