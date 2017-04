Trump rompe el idilio con Putin al bombardear Siria en castigo por el ataque químico del martes

EEUU golpeó ayer al régimen del dictador Bachar al Asad por primera vez desde el inicio de la guerra de Siria en 2011. En lo que también ha sido la primera decisión bélica del presidente Trump, el Pentágono lanzó 59 misiles Tomahawk sobre la base militar de la que partieron los aviones que este martes bombardearon con armas químicas la ciudad de Jan Shijún matando a 84 personas e hiriendo a 546. El saldo del ataque de ayer, según Damasco, fue de 16 muertos: siete soldados y nueve civiles, cuatro de ellos niños.



El castigo ordenado por Trump marca un cambio en su visión sobre Asad, al que hasta el martes consideraba un elemento útil en la lucha contra el yihadismo, razón por la que su administración no veía prioritaria su salida del poder. Además, representa un distanciamiento respecto a Putin, principal aliado de Asad, y fuente de problemas para Trump, cuya "conexión rusa" durante la campaña presidencial está siendo investigada por el Congreso. Washington acusó ayer a Moscú de no haber cumplido con sus responsabilidades de garante durante el proceso de desarme químico de Siria en 2013.



En tercer lugar, el bombardeo ha coincidido con la visita oficial a EEUU del presidente chino, Xi Jinping, y se produjo minutos antes de que Trump se sentara a cenar con él en su residencia de Mar-a-Lago (Florida). Por esta razón ha sido considerado una advertencia a Corea del Norte y una señal a Pekín para que obligue a su "protegido" norcoreano a frenar su programa nuclear, que, al igual que el de Irán, está en el punto de mira de Washington.



El golpe a Siria ha sido visto, además, como la iniciativa que necesitaba Trump después de la suspensión judicial de sus dos "vetos islámicos" y del fracaso legislativo de su contrarreforma sanitaria, que han comenzado a extender sobre su Administración un aura de fracaso y caos.



El ataque, que se inició cuando en EEUU eran las nueve menos veinte de la noche (02.40 en España), fue lanzado desde el Mediterráneo Oriental por los destructores USS Porter y USS Ross, adscritos a la base española de Rota (Cádiz). Su objetivo fue la base aérea de Shayrat, situada en la provincia de Homs. Fuentes militares rusas aseguraron que sólo 23 de los 59 misiles impactaron en la instalación. EEUU había avisado a Moscú del bombardeo para evitar víctimas rusas.



Tras el ataque, Trump explicó sus motivaciones en rueda de prensa: "Siria lanzó el martes un horrible ataque químico contra civiles inocentes", denunció, haciendo hincapié en que "los años de intentos previos para cambiar el comportamiento de Al Asad han fracasado, y fracasaron de forma dramática".



El presidente de EEUU, que en 2013 se opuso al ataque anunciado y luego no consumado por Obama, afirmó que, "como resultado, la crisis de refugiados continúa y la región sigue desestabilizándose, amenazando a Estados Unidos y a sus aliados". Trump llamó además "a todas las naciones civilizadas" a buscar el fin de la "matanza y el derramamiento de sangre" en Siria.



El golpe al régimen de Asad ha sido apoyado por los legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. No obstante, muchos de ellos le urgieron a que consulte y negocie con el Congreso para tomar medidas sobre la situación de Siria, en especial si son de carácter militar.



La líder de la minoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, advirtió que "la crisis en Siria no se resolverá por una noche de ataques aéreos", pero consideró el bombardeo "una respuesta proporcional al uso de armas químicas" por Damasco.



"Si el Presidente tiene la intención de aumentar la participación de los militares estadounidenses en Siria, debe solicitar al Congreso una autorización para el uso de la fuerza militar, que esté diseñada para hacer frente a la amenaza e impedir otra guerra abierta en Oriente Medio", dijo.



Desde Damasco, Asad tachó de "temerario e irresponsable" un ataque "vergonzoso e injustificado" que, dijo, muestra la "ceguera política y militar" de EEUU. El mandatario sirio advirtió que si con el ataque se pretendía apoyar a las "organizaciones terroristas" presentes en el país -término con el que Damasco engloba a todos los opositores-, sólo se ha conseguido incrementar "la determinación de aplastarles".