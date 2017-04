Turquía llama a derrocar a Asad e insta a crear unas zonas de exclusión aérea

El Gobierno turco llamó ayer a derrocar al presidente sirio, Bashar al Asad, y advirtió de la necesidad de crear zonas de exclusión aérea en Siria, después del ataque de EEUU a una base del régimen de Damasco, que consideró "extremadamente positivo". "Es necesario expulsar cuanto antes a este régimen en Siria", aseguró el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. "Si no se quiere ir, si no hay una transición de Gobierno y si continúa cometiendo crímenes contra la Humanidad, habrá que tomar medidas para derrocarle", añadió.



El presidente Erdogan calificó, por su parte, de "paso positivo" el bombardeo, aunque aseguró que no es suficiente y confió en que sea el principio de una postura internacional para detener al régimen de Damasco. "Por fin ha habido declaraciones e intervenciones positivas de EEUU en este asunto. Ya hemos dicho que lo apoyaremos", dijo el presidente en un mitin en la provincia meridional de Hatay, en la que se hallan hospitalizadas casi 30 víctimas del ataque químico del pasado martes.



"¿Es suficiente? Yo digo que no es suficiente. Debemos continuar. Ha llegado el momento de dar pasos para proteger al oprimido pueblo sirio en todas partes. Creemos que los acontecimientos muestran que teníamos razón cuando pedíamos establecer en Siria zonas de seguridad, tras limpiarlas de terroristas", agregó el presidente turco.