Jeroen Dijsselbloem: "Parece que he cometido un crimen de guerra"

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, afirmó este lunes sentir "tristeza" por haber tenido que dedicar tanto tiempo a hablar sobre la entrevista en la que sugirió que los países del sur de Europa derrochan dinero en "copas y mujeres".

En una entrevista con el diario neerlandés 'De Volkskrant', también dijo que se le ha tratado como si hubiera cometido un "crimen de guerra".

"Me entristece mucho que hayamos dedicado tanto tiempo y energía en una entrevista mientras que Grecia cae en una nueva crisis", indicó.

Para el también ministro holandés de Finanzas, "el problema se ha agravado enormemente. Es como si hubiera cometido un crimen de guerra", dijo.

En una entrevista con el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' hace varias semanas, Dijsselbloem sugirió que los países del sur de la eurozona derrocharon dinero en "copas y mujeres", unas declaraciones que le han valido duras críticas y peticiones de dimisión, sobre todo por parte de la Eurocámara.

Al ministro holandés le pareció "muy molesto" que tanta gente se haya sentido ofendida por sus palabras y dijo haberse sentido arrinconado por los eurodiputados.

Dijsselbloem reconoció que podría haber sofocado el malestar si hubiera ofrecido una disculpa inmediata, pero aseguró que se negó a ello: "¿Por qué debo retractarme de algo que no dije, de algo a lo que no me refería?", puntualizó.

Preguntado por 'De Volkskrant' por si espera cumplir su mandato hasta enero de 2018 al frente del grupo que reúne a los ministros de Finanzas de los países del euro, el socialdemócrata dijo que, "como a corto plazo habrá un nuevo Gobierno en Holanda, el Eurogrupo busca rápidamente un nuevo presidente".

En todo caso reconoció que, si no se consigue, aún tiene posibilidades de concluir su mandato.

También indicó que, en las discusiones con sus colegas en la reunión informal de los ministros de Finanzas de la Unión Europea en Malta, "no oí a nadie abogar por una presidencia fija" del Eurogrupo