Una aerolínea expulsa por la fuerza a un pasajero por ´overbooking´

El director ejecutivo de la aerolínea estadounidense United, Oscar Muñoz, se disculpó hoy después de que un pasajero fuera expulsado este domingo por la fuerza de uno de sus vuelos, un suceso captado en video que se volvió viral en internet.



En un comunicado, el responsable de la aerolínea tildó de "un acontecimiento perturbador para todos en United" la expulsión y las imágenes de un pasajero arrastrado por el pasillo del avión del vuelo 3411 con destino a Louisville (Kentucky) y origen en el aeropuerto O'Hare de Chicago (Illinois).



"Pido disculpas por haber tenido que reacomodar a estos pasajeros. Nuestro equipo está trabajando de forma urgente con las autoridades para llevar a cabo nuestra propia revisión detallada de lo que sucedió", dijo Muñoz.



El director ejecutivo aseguró que la aerolínea está intentando contactar con el pasajero para "resolver la situación".



En el vídeo, que ya ha sido visualizado más de un millón de veces en la Red, se aprecia a un hombre de mediana edad y rasgos asiáticos gritando mientras lo retiran forzosamente de su asiento, que seguidamente es arrastrado por el pasillo del avión por un policía y escoltado por dos más.







@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW