Trump: "Corea del Norte está buscando problemas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó hoy a China a colaborar para "solucionar el problema de Corea del Norte", pero remarcó que su Gobierno está dispuesto a resolver la cuestión sin la ayuda de Pekín.



"Corea del Norte está buscando problemas. Si China decide ayudar, eso sería muy bueno. Si no, solucionaremos el problema sin ellos", indicó Trump en su cuenta de Twitter en referencia a los repetidos lanzamientos de misiles balísticos por parte de Pyongyang.







I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem!