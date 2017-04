Lanzan huevos y piedras a Nicolás Maduro en Bolívar

La caravana del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto militar en la localidad de San Félix, en el estado de Bolívar, ha sido objeto este martes de un ataque con huevos por parte de algunos de los asistentes al mismo.



La retransmisión del desfile, en la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV), fue interrumpida cuando varias personas comenzaron a lanzar objetos --aparentemente huevos y piedras-- al mandatario, acompañado de varios líderes.







Termina de irte @nicolasmaduro Por donde vayas los venezolanos te aborrecen! Ahora en Bolívar! pic.twitter.com/LnxEn3BQqJ „ Henrique Capriles R. (@hcapriles) 12 de abril de 2017

El secretario general del opositor Primero Justicia, Tomás Guanipa, ha acusado a Maduro de insistir en la represión y no darse cuenta "de que el país no lo quiere y quiere votar". Guanipa ha afirmado que han sido detenidas "varias" personas por la protesta de San Félix, si bien no ha concretado la cifra de detenciones.Por su parte, el líder de la oposición y gobernador del estado de Miranda,, ha publicado en su cuenta de la red social Twitter un vídeo en el que se pueden ver los lanzamientos de huevos contra Maduro, acompañado de un texto en el que asegura que el presidente no engaña al pueblo de Bolívar. "Venezuela entera te aborrece, a ti y a tu narcocorrupta cúpula", ha asegurado.