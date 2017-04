Rusia veta en la ONU una condena a Asad pese a rebajar la tensión con EEUU

EEUU y Rusia escenificaron ayer en Moscú su voluntad de remontar el pésimo momento que viven sus relaciones bilaterales tras el ataque con misiles a Siria. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, se entrevistó finalmente en la capital rusa con el presidente Putin -hasta el último momento hubo suspense- y con su homólogo local, Serguéi Lavrov. Putin resaltó poco antes que "la confianza" entre los dos países "se ha degradado" desde la llegada de Trump. El encuentro, que contribuyó a rebajar la tensión bilateral, se saldó con el acuerdo de investigar el ataque químico atribuido a Asad y con discrepancias sobre el futuro del régimen, al que Tillerson adjudicó el uso de armas químicas en más de 50 ocasiones. Mientras Tillerson sostuvo que el futuro de Siria pasa por una salida de Asad del poder, aunque organizada y estructurada, Lavrov le recordó el caos en el que se instalaron Irak y Libia tras el derrocamiento de Saddam y Gadafi y subrayó que echar a Asad sólo beneficiará a los yihadistas. A este respecto, Putin ofreció reanudar la colaboración antiyihadista, suspendida tras el ataque con misiles.



Sin embargo, mientras en Moscú se rebajaba la tensión, en Nueva York las posiciones se mantenían inamovibles en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia vetó una resolución de EEUU, Francia y Reino Unido para condenar el ataque químico atribuido a Asad. El encuentro de Moscú estuvo precedido por el ultimátum lanzado el martes por EEUU -Rusia tiene que elegir entre Washington y Damasco-, que Lavrov desestimó con claridad: "No nos pongáis en la falsa disyuntiva de estar con vosotros o contra vosotros", le dijo a Tillerson como recibimiento.



También lo precedió el adelanto de unas duras declaraciones televisivas de Trump -una entrevista con la Fox que se emitió la pasada madrugada-, en las que el magnate califica de "animal" a Asad y critica a Rusia por apoyarlo. No obstante, también asegura que no tiene ninguna intención de desplegar tropas en Siria. Trump tuvo además palabras para Corea del Norte, a la que advirtió que le está enviando "una armada muy poderosa". En opinión de Trump, el líder norcoreano, Kim Jong-un, "se está equivocando".