Donald Trump hablará en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará el próximo 28 de abril en el foro anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), líder del lobby de las armas de fuego en el país.



Así lo anunció este viernes la organización en su cuenta de la red social Twitter, aunque todavía no hay confirmación oficial de la Casa Blanca.





Honored to have @POTUS speak at the 2017 NRA-ILA Leadership Forum @NRA's 146th Annual Meetings and Exhibits #MAGA #NRAAM2017 #2A pic.twitter.com/kUM0w7Hkj5