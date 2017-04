Trump lanza la mayor bomba no nuclear de la historia contra el EI en Afganistán

El presidente de EEUU, Donald Trump, autorizó ayer el lanzamiento de la mayor bomba no nuclear de la historia contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Afganistán. La bomba, conocida como GBU-43 o MOAB, y más coloquialmente como "la madre de todas las bombas", iba cargada con el equivalente a once toneladas del explosivo TNT y fue lanzada contra un complejo de túneles y cuevas en la provincia oriental afgana de Nangarhar. Oficialmente no se ha informado de víctimas, aunque medios británicos hablaron de dos civiles muertos.



En una breve alocución en la Casa Blanca, Trump calificó el bombardeo como "otro éxito" del Ejército de EEUU y contrapuso las iniciativas bélicas que ha ordenado en sus menos de tres meses de mandato con los ocho años de su antecesor, Barack Obama. El pasado día 7, Trump ordenó el lanzamiento de 59 misiles Tomahawk contra una base militar siria en represalia por un ataque químico perpetrado tres días antes y atribuido al régimen de Asad.



El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, explicó que la red de túneles y cuevas atacada "permitía al EI moverse con libertad y atacar con más facilidad a los asesores (militares) estadounidenses y a las fuerzas afganas". El proyectil es el mayor disponible en el arsenal estadounidense, mide más de nueve metros de largo y tiene un diámetro de algo más de un metro. Concebido en 2003, no llegó a ser usado en la guerra de Irak y sólo se había empleado en pruebas. El Ejército de EEUU dispone de un proyectil no nuclear aún mayor, la GBU-57, que sólo se ha usado en pruebas, nunca en conflicto.



El lanzamiento llegó cuando en España eran las cuatro y media de la tarde y horas después de que Corea del Norte generase más noticias inquietantes. Fotos tomadas por satélite muestran que la base nuclear norcoreana de Punggye-ri está "preparada y lista" para una nueva prueba nuclear, según informó el portal especializado en ese país 38north.



Corea del Norte celebra estos días los cinco años en el poder del presidente Kim Jong-un y mañana, sábado, festejará el 105º aniversario del nacimiento del fundador del régimen y abuelo del actual líder, Kim Il-sung. A esto se unen los 85 años de la fundación del Ejército Popular, que se cumplen el próximo día 25 para, en un clima de creciente tensión, hacer temer que una nueva prueba nuclear se produzca.



Corea del Sur reiteró, por tercera vez en una semana, que EEUU le consultará antes de lanzar un ataque preventivo al Norte, mientras que China instó a Pyongyang a detener su programa nuclear a cambio de una mayor protección del Gobierno de Pekín.