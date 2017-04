Decenas de muertos en un atentado contra un convoy de evacuados en Alepo

Decenas de personas murieron ayer en Siria en un brutal atentado contra un convoy de evacuados de la zona de Alepo que podría haber causado incluso más de cien víctimas, según informó la Defensa Civil Siria, que anoche, al cierre de esta edición, aseguraba haber recuperado una cifra de cadáveres próxima al centenar en el lugar del ataque.



El último balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos cifraba en al menos 43 los fallecidos y contaba los heridos por decenas.



Los autores del atentado buscaban causar una masacre entre los cerca de 5.000 civiles y milicianos evacuados el viernes de los pueblos chiíes de Fua y Kefraya, en la provincia siria de Idleb (noroeste). Las víctimas estaban esperando a ser trasladadas en la zona de Al Rashidín, a las afueras de la ciudad de Alepo, cuando explotó un coche-bomba, informó el Observatorio.



La explosión del vehículo sembró la destrucción en los autobuses en los que los evacuados habían llegado a las proximidades de Alepo y esperaban ser llevados después al pueblo de Yebrín, más próximo a la ciudad.



Imágenes de los momentos posteriores a la explosión muestran los autobuses carbonizados y numerosos cadáveres esparcidos en los alrededores de los mismos, así como sobresaliendo de las ventanillas de los vehículos, que estallaron con la deflagración.



Entre los cuerpos, algunos de pequeñas dimensiones, hay mantas, ropa y enseres personales de los evacuados, que abandonaron sus hogares en Fua y Kefraya, después de haber permanecido cercados durante más de dos años por varias facciones islámicas e insurgentes, informa Efe.



Entre tanto, y según la misma fuente, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por milicias kurdas, irrumpieron en la ciudad de Al Tabqa, situada en la provincia nororiental siria de Al Raqa y controlada por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).



Al Tabqa se encuentra a unos 62 kilómetros al oeste de la ciudad de Al Raqa, principal bastión del EI en Siria y próximo objetivo de las FSD, que pretenden cercar la "capital" del autoproclamado "califato".



Por otro lado, el ministro de ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, afirmó el viernes que Moscú, Teherán y Damasco consideran un "acto de agresión" el ataque estadounidense perpetrado el pasado día 7 contra una base aérea siria.



Agregó que Rusia, Irán y Siria demandan que Estados Unidos y sus aliados respeten la soberanía siria y no incurran en acciones que "pueden tener graves consecuencias para la seguridad no solo regional, sino también global".



"Esta acción agresiva apunta, por lo visto, a dinamitar el proceso de paz y a hallar pretextos para cambiar el Gobierno (sirio). Estos intentos no tendrá éxito. No será así", subrayó Lavrov.