El ´asesino de Facebook´ se suicida tras ser descubierto

Steve Stephens, apodado el 'asesino de Facebook' tras matar a un hombre en directo a través de la red social, se suicidó después de una breve persecución policial.



Al parecer, Stephens fue descubierto por varios agentes en el condado de Erie, en el estado de Pensilvania, que le dieron el alto. Sin embargo, el sospechoso se dio a la fuga y tras una breve persecución, se disparó y acabó con su vida.



"Steve Stephens fue visto esta mañana por miembros de la (Policía Estatal de Pensilvania) PSP en el condado de Erie. Después de una breve persecución, Stephens disparó y se suicidó", ha explicado el cuerpo en su perfil oficial de Twitter.





Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself.