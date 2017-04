Mélenchon y Fillon se pegan aún más a Macron y Le Pen a 5 días de las elecciones

El candidato conservador a las elecciones presidenciales francesas, François Fillon, y el radical de izquierdas Jean-Luc Mélenchon se acercan todavía más en intención de voto a los dos favoritos para pasar a la segunda vuelta, la ultraderechista Marine Le Pen y el socioliberal Emmanuel Macron.



Éste era el escenario que dibuja el instituto Opinion Way en un sondeo publicado ayer, según el cual Marine Le Pen obtendría un 22% de los votos, un punto porcentual menos que en la anterior encuesta del día 14.



Macron también habría terminado con un 22%, el mismo porcentaje que Opinion Way atribuyó al exministro de Economía de François Hollande el viernes de la semana pasada.



Fillon, de acuerdo con el instituto demoscópico, experimenta una mejora de un punto y con un 21% le pisa los talones a los dos anteriores. Mélenchon, en su tónica de las últimas semanas, avanza también un punto hasta el 18%, mientras que el socialista Benoît Macron retrocede un punto hasta el 8%.



A cinco días de las elecciones, el gran protagonista de la jornada de mítines de ayer fue Mélenchon, a quien Fillon tachó de "nostálgico" del régimen comunista de Cuba y de Fidel Castro. "Yo prefiero al general De Gaulle", dijo el ex primer ministro y candidato de Los Republicanos.



Pero el aspirante de la izquierda fue ayer el más activo y el más icónico al hacerse presente en ciudades de todo el país a través de hologramas, informa Efe. Su intervención presencial en Dijon y simultánea y virtual en Montpellier, Grenoble, Nancy, Nantes, Clermont-Ferrand y Port, en la isla de la Reunión, intentaba abarcar a una audiencia global de 30.000 personas.



Entre tanto, dos hombres, fichados por su radicalismo islámico, fueron detenidos en Marsella ante las sospechas de que preparaban un atentado "inminente" en vísperas de las elecciones, para el que contaban con armas y explosivos.